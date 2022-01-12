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Как застраховать карту от мошенников, и сколько это стоит

Как застраховать карту от мошенников, и сколько это стоит

Самыми популярными видами мошенничества с банковскими картами являются переводы на счета мошенников под их давлением; телефонное мошенничество; интернет-мошенничество; подделка карт и сайтов; снятие средств с украденной или утерянной карты.

Finance.ua разбирался, как застраховать карту от мошенников.

Банки знают об этом и со своей стороны борются с мошенниками. Постоянно совершенствуются методы идентификации клиента, различные пароли к интернет-банкам, PIN-коды и CVV/CVC-коды к картам, включая те, которые динамично изменяются, ОТП-пароли на операции, совершаемые онлайн, и другие степени защиты.

Однако все это не спасает, и периодически мы слышим, что то в одном, то в другом банке пострадали клиенты: у них украли деньги с карт.

Что же делать? Как же застраховаться от мошенничества с банковскими пластиковыми картами (БПК)?

Украинские банки совместно со страховыми компаниями разработали специальную программу страхования подобных рисков. Клиенту, желающему себя обезопасить, предлагаются соответствующие услуги.

Например, в ПриватБанке она так и называется «Защита от мошенничества». В рамках действия этой услуги клиент будет защищен от таких видов мошенничества:

  • социальный инжиниринг — осуществление операции по карте под влиянием мошенника;
  • незаконная оплата с карточного счета в торговой сети по утерянной или украденной карте;
  • скимминг – осуществление операций по карточным счетам с использованием дубликата карты;
  • осуществление платежной операции по счетам клиента третьими лицами с помощью SMS-команд;
  • снятие наличных без карты в банкомате;
  • оплата с карты без SMS-подтверждения операции;
  • оплата в интернете с SMS-подтверждением совершения операции;
  • платежи по телефону;
  • противоправные операции с использованием интернет-банка;
  • фишинг — совокупность методов, позволяющих обмануть пользователя и заставить его раскрыть свой пароль, номер кредитной карты и другую конфиденциальную информацию;
  • фарминг – перенаправление жертвы на ложный IP-адрес с целью кражи карточных данных.

Сколько стоит застраховаться В ПриватБанке услуга «Защита от мошенничества» стоит 0,696% годовых от суммы страхового возмещения. Застраховаться можно максимум на 50 тыс. гривен, и стоить это будет 29 гривен в месяц или 348 гривен в год.

При этом услуга предусматривает страхование всех карточных счетов клиента, то есть независимо от того, сколько карт у клиента, он заплатит 29 гривен в месяц.

В Альфа-Банке подключить услугу страхования карточного счета от мошенничества можно непосредственно через интернет-приложение Sense Super App. Сделать это необходимо по каждой карте, которую клиент захочет застраховать, отдельно.

Стоимость такой услуги в Альфа-Банке составляет 239 грн в год. И это стоимость страховки по одной карте. Если у клиента 4 или 5 карт, заплатить придется в 4-5 раз больше. Впрочем, можно страховать не все карты – это будет дешевле.

Читайте больше в материале Finance.ua Как застраховаться от мошенничества с вашей банковской картой

По материалам Finance.UA
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