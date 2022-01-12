Как застраховать карту от мошенников, и сколько это стоит

Самыми популярными видами мошенничества с банковскими картами являются переводы на счета мошенников под их давлением; телефонное мошенничество; интернет-мошенничество; подделка карт и сайтов; снятие средств с украденной или утерянной карты.
Finance.ua разбирался, как застраховать карту от мошенников.
Банки знают об этом и со своей стороны борются с мошенниками. Постоянно совершенствуются методы идентификации клиента, различные пароли к интернет-банкам, PIN-коды и CVV/CVC-коды к картам, включая те, которые динамично изменяются, ОТП-пароли на операции, совершаемые онлайн, и другие степени защиты.
Однако все это не спасает, и периодически мы слышим, что то в одном, то в другом банке пострадали клиенты: у них украли деньги с карт.
Что же делать? Как же застраховаться от мошенничества с банковскими пластиковыми картами (БПК)?
Украинские банки совместно со страховыми компаниями разработали специальную программу страхования подобных рисков. Клиенту, желающему себя обезопасить, предлагаются соответствующие услуги.
Например, в ПриватБанке она так и называется «Защита от мошенничества». В рамках действия этой услуги клиент будет защищен от таких видов мошенничества:
Сколько стоит застраховаться В ПриватБанке услуга «Защита от мошенничества» стоит 0,696% годовых от суммы страхового возмещения. Застраховаться можно максимум на 50 тыс. гривен, и стоить это будет 29 гривен в месяц или 348 гривен в год.
При этом услуга предусматривает страхование всех карточных счетов клиента, то есть независимо от того, сколько карт у клиента, он заплатит 29 гривен в месяц.
В Альфа-Банке подключить услугу страхования карточного счета от мошенничества можно непосредственно через интернет-приложение Sense Super App. Сделать это необходимо по каждой карте, которую клиент захочет застраховать, отдельно.
Стоимость такой услуги в Альфа-Банке составляет 239 грн в год. И это стоимость страховки по одной карте. Если у клиента 4 или 5 карт, заплатить придется в 4-5 раз больше. Впрочем, можно страховать не все карты – это будет дешевле.
Читайте больше в материале Finance.ua Как застраховаться от мошенничества с вашей банковской картой
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