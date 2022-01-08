Мошенники были во все времена. С появлением и развитием информационных технологий стали развиваться и ежедневно появляются все новые изощренные схемы обмана. Самая интересная целевая аудитория для мошенников – банковские клиенты. Что делать, если украли деньги с карты?

Первое и самое главное – сразу же позвонить в банк и заблокировать утерянную или украденную карту. Практически все банки предусмотрели этот пункт в автоматическом меню на горячей линии, то есть операцию можно сделать даже без подключения сотрудника.

Немедленно сообщить в страховую компанию о том, что произошло. Телефоны обычно указываются в договоре страхования. Уточнить список необходимых документов, которые надо предоставить.

Обратиться в отделение банка и взять выписку по карте минимум за два дня до и два дня после снятия денег с карты.

Обратиться в отделение полиции и написать заявление о краже карты.

Страховая компания обычно производит выплату в течение 30 дней после получения последнего необходимого документа.

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