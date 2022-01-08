0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 43 0

Что делать, если украли деньги с карты

Что делать, если украли деньги с карты

Мошенники были во все времена. С появлением и развитием информационных технологий стали развиваться и ежедневно появляются все новые изощренные схемы обмана. Самая интересная целевая аудитория для мошенников – банковские клиенты. Что делать, если украли деньги с карты?

Первое и самое главное – сразу же позвонить в банк и заблокировать утерянную или украденную карту. Практически все банки предусмотрели этот пункт в автоматическом меню на горячей линии, то есть операцию можно сделать даже без подключения сотрудника.

Немедленно сообщить в страховую компанию о том, что произошло. Телефоны обычно указываются в договоре страхования. Уточнить список необходимых документов, которые надо предоставить.

Обратиться в отделение банка и взять выписку по карте минимум за два дня до и два дня после снятия денег с карты.

Обратиться в отделение полиции и написать заявление о краже карты.
Страховая компания обычно производит выплату в течение 30 дней после получения последнего необходимого документа.

Читайте больше в материале – Как застраховаться от мошенничества с вашей банковской картой

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы Криминал
Архивы:2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.