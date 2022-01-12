К буковинским Карпатам проложат новые дороги, - ОГА

В Черновицкой области в ближайшие годы будут отремонтированы по программе президента Владимира Зеленского «Большая стройка» дороги к буковинским Карпатам.
Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой ОГА.
Планируется восстановить дороги в отдаленные населенные пункты, в частности Шепот, Конятин, Долгополье, Путилу.
«В прошлом году вместе со Службой автомобильных дорог в Черновицкой области мы приступили к этой работе, разработали необходимую проектно-сметную документацию, и уже сейчас у нас есть определенные подрядчики на большинство участков, что позволяет нам в последующие годы поремонтировать их и обеспечить нормальный проезд в Шепот», — сообщил первый заместитель главы ОГА Богдан Ковалюк.
Напоминаем, что к концу 2021 года в Украине по программе Президента Владимира Зеленского «Большая стройка» сделали свыше 14 тыс. км дорог, что составляет более 40% основной дорожной сети страны.
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