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В УЗ отчитались об увеличении уплаты налогов в бюджет на 15%

В УЗ отчитались об увеличении уплаты налогов в бюджет на 15%

АО «Укрзализныця» за 2021 год, по оперативным данным, уплатила более 28,8 млрд грн налогов в бюджеты всех уровней и государственные целевые фонды.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

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Отмечается, что эта сумма — на 14,8% больше, чем за 2020 год.

В частности, в государственный бюджет уплатили 10,5 млрд грн, местные бюджеты — 9,4 млрд грн, государственные целевые фонды — 8,9 млрд грн.

Земельный налог за 2021 год уплатили в местные бюджеты в сумме 3,9 млрд грн.

В то же время в 2020 году УЗ уплатила в государственный бюджет 8,8 млрд грн, местные бюджеты — 8,5 млрд грн, государственные целевые фонды — 7,8 млрд грн. Земельный налог за 2020 год составил 3,7 млрд грн.

По материалам Економічна Правда
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