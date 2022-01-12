В УЗ отчитались об увеличении уплаты налогов в бюджет на 15%

АО «Укрзализныця» за 2021 год, по оперативным данным, уплатила более 28,8 млрд грн налогов в бюджеты всех уровней и государственные целевые фонды.
Об этом сообщает пресс-служба УЗ.
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Отмечается, что эта сумма — на 14,8% больше, чем за 2020 год.
В частности, в государственный бюджет уплатили 10,5 млрд грн, местные бюджеты — 9,4 млрд грн, государственные целевые фонды — 8,9 млрд грн.
Земельный налог за 2021 год уплатили в местные бюджеты в сумме 3,9 млрд грн.
В то же время в 2020 году УЗ уплатила в государственный бюджет 8,8 млрд грн, местные бюджеты — 8,5 млрд грн, государственные целевые фонды — 7,8 млрд грн. Земельный налог за 2020 год составил 3,7 млрд грн.
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