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Visa запускает тестирование цифровых валют центробанков

Visa запускает тестирование цифровых валют центробанков

Компания Visa запустит платформу для тестирования цифровых валют центробанков (CBDC) с помощью карт и кошельков.

Visa в этом вопросе сотрудничает с 30 мировыми центробанками, разрабатывают свои цифровые валюты, пишет Bloomberg.

Visa вслед за своим конкурентом Mastercard запускает пилотную программу весной совместно с компанией ConsenSys, которая занимается разработкой программного обеспечения для блокчейна.

На данный момент компания уже предлагает платежные карты, привязанные к стейблкоину. Visa сотрудничает с более чем 60 криптоплатформами для выпуска карт по оплате стейблкоинами.

«Мы считаем, что стейблкоины и CBDC будут сосуществовать в будущем, и на основе этого будет несколько разных подходов к созданию продуктов», – отметил руководитель отдела криптовалют Visa Кай Шеффилд.

Mastercard запустила аналогичную платформу для тестирования CBDC в 2020 году.

Правительства более 100 стран мира изучают возможность выпуска цифровых валют центробанков, поскольку боятся, что быстрый рост стоимости криптовалют может дестабилизировать финансовые рынки и заменить фиатную валюту.

Сейчас центробанки только двух стран запустили цифровые валюты – Нигерия и Багамские острова. В Китае в преддверии зимних Олимпийских игр начинает «ходить» цифровой юань. Над идеей создания собственной цифровой валюты также работают США, Турция, Гонконг и Украина.

По материалам Финансовый клуб
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