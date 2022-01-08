Закон о декларировании и регистрации места жительства: что нужно знать

1 декабря 2021 года вступил в силу Закон Украины «О предоставлении публичных (электронных публичных) услуг по декларированию и регистрации места жительства в Украине». Finance.ua как портал, который следит за законодательными изменениями, разузнал, что этот Закон призван упростить процедуру регистрации места жительства, поскольку он отменяет проставление штампов в паспортах, бумажные приложения к ID-карте и личные посещения военкоматов.
Как пишет Координационный центр по предоставлению правовой помощи, теперь украинцы имеют возможность выбирать между двумя способами предоставления информации о месте жительства – декларированием или регистрацией места жительства.
Отличие:
Порядок декларирования и регистрации места жительства
Граждане Украины, которые проживают на территории Украины, а также иностранцы или лица без гражданства, которые на законных основаниях постоянно или временно проживают на территории Украины, обязаны в течение 30 календарных дней после прибытия на новое место жительства задекларировать или зарегистрировать его.
Место жительства новорожденного ребенка родители должны зарегистрировать или задекларировать в течение 3 месяцев со дня государственной регистрации его рождения.
Ребенок в возрасте от 14 до 18 лет самостоятельно декларирует место своего проживания по месту жительства его родителей или других законных представителей или одного из них без предоставления согласия такими лицами. Если такие лица декларируют другое место жительства, то должно быть согласие от родителей или законных представителей, что подтверждается электронной подписью.
Дети, достигшие 14 лет, регистрируют или декларируют свое местожительство только при наличии паспорта.
Как получить онлайн-услугу:
Порядок снятия с места регистрации
Заявление может подаваться как в письменной, так и в электронной форме. Обязательно к заявлению подаются необходимый перечень документов (в случае подачи в письменной форме) и подтверждение уплаты административного сбора. Для детей в возрасте от 14 до 18 лет требуется согласие родителей или законных представителей.
На что нужно обратить внимание
Согласно Закону, в реестр территориальной общины вносятся сведения о воинском учете (отдельный номер записи в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов (при наличии) или сведения, указанные в военно-учетном документе в соответствии с перечнем, установленным Кабинетом Министров Украины.
Это дает возможность сняться с предыдущего места регистрации и зарегистрироваться на новом, не посещая при этом военкомат.
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