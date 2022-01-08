Ryanair отменяет рейсы 7 направлений из Украины до марта

Ирландский лоукостер Ryanair сокращает количество рейсов в зимнем расписании полетов из Украины.
Об этом Finance.ua узнал из анализа системы бронирования перевозчика, проведенного Lowcostavia.com.ua.
Ryanair отменил 7 маршрутов из городов Украины до конца февраля 2022 года. С 1 по 28 февраля полностью отменены маршруты из Львова в Бари, Палермо, Турин и Братиславу, из Киева в Быдгощ и из Херсона в Краков и Вену.
Отмена в большинстве коснулась тех 17 маршрутов, которые были отменены ранее Ryanair до конца января 2022 года. То есть, как мы и предполагали, на некоторые маршруты продлили отмену до начала марта.
Отменены рейсы Ryanair из Украины в феврале 2022 года:
В расписании возможны изменения, Ryanair может как вернуть некоторые отмененные рейсы (маловероятно), так и впоследствии продлить отмену рейсов в марте.
Сейчас на сайте авиакомпании Ryanair отсутствуют билеты в продаже после апреля 2022 года, но это связано с изменениями в расписании, вскоре билеты вернут в продажу.
Напомним, ранее Ryanair сообщала, что в январе 2022 года временно прекращает некоторые рейсы из Украины:
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