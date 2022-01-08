Ryanair отменяет рейсы 7 направлений из Украины до марта

Ирландский лоукостер Ryanair сокращает количество рейсов в зимнем расписании полетов из Украины.

Об этом Finance.ua узнал из анализа системы бронирования перевозчика, проведенного Lowcostavia.com.ua.

Ryanair отменил 7 маршрутов из городов Украины до конца февраля 2022 года. С 1 по 28 февраля полностью отменены маршруты из Львова в Бари, Палермо, Турин и Братиславу, из Киева в Быдгощ и из Херсона в Краков и Вену.

Отмена в большинстве коснулась тех 17 маршрутов, которые были отменены ранее Ryanair до конца января 2022 года. То есть, как мы и предполагали, на некоторые маршруты продлили отмену до начала марта.

Отменены рейсы Ryanair из Украины в феврале 2022 года:

Киев – Быдгощ до 28 февраля.

Львов – Бари до 28 февраля.

Львов – Палермо до 28 февраля.

Львов – Турин до 28 февраля.

Львов – Братислава до 28 февраля.

Херсон – Краков до 28 февраля.

Херсон – Вена до 28 февраля.

В расписании возможны изменения, Ryanair может как вернуть некоторые отмененные рейсы (маловероятно), так и впоследствии продлить отмену рейсов в марте.

Сейчас на сайте авиакомпании Ryanair отсутствуют билеты в продаже после апреля 2022 года, но это связано с изменениями в расписании, вскоре билеты вернут в продажу.

Справка Finance.ua:

Напомним, ранее Ryanair сообщала, что в январе 2022 года временно прекращает некоторые рейсы из Украины:

С 6 по 31 января: Харьков – Вильнюс, Харьков – Варшава, Харьков – Краков, Харьков – Познань, Харьков – Будапешт, Харьков – Милан;