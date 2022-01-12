Представлена самая экстремальная модель Toyota Yaris

На автошоу в Токио представлена новая Toyota GRMN Yaris. Экстремальную версию заряженной модели GR Yaris выпустят лимитированным тиражом 500 экземпляров по цене от 64 тыс. долларов.
Об этом сообщает официальный сайт Toyota.
Toyota GRMN Yaris оснащена 1,6-литровым трехцилиндровым турбомотором мощностью 270 л. с. и с крутящим моментом 390 н∙м. В паре с ним работает доработанная 6-ступенчатая механическая КПП. Разгон до сотни занимает чуть больше 5 секунд.
Полный привод дополнен новым самоблокирующимся дифференциалом. Также заряженный хэтчбек получил адаптивные амортизаторы и увеличенные тормоза. А за 73 тыс. долларов предлагают вариант Rally с новыми пружинами подвески и стабилизаторами поперечной устойчивости.
Фото: Toyota
Новая Toyota Yaris 2022 в версии GRMN узнается по карбоновому обвесу, капоту, крыше и антикрылу. Это помогло уменьшить массу хэтчбека на 20 кг. Кроме того, расширены крылья и установлены новые 18-дюймовые диски.
Фото: Toyota
В салоне Toyota GRMN Yaris появились спортивные кресла Recaro. Задние сиденья убрали — на их месте появилась распорка, увеличивающая жесткость кузова.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Больше 95% бизнеса платят зарплату в конвертах - ГетманцевВчера, 06:29 - 3058 13
Сколько бы вы заработали, инвестировав $1000 в криптовалюты в начале 2021Вчера, 16:19 - 2268 6
Накопительная пенсия: на каких условиях предприятия из «большой приватизации» будут делать взносыВчера, 09:13 - 370 6
Возвращение техосмотра для авто: что предлагает МининфраструктурыВчера, 14:34 - 1728 3
Что будет с ценой на сахар в 2022 годуВчера, 04:56 - 3325 2
Минимальная заработная плата в мире в 2022 годуВчера, 11:48 - 7344 1
Реально ли заработать на хрущевках, и когда их выгодно покупатьВчера, 10:34 - 5771 1
Что будет с ценой на сахар в 2022 годуВчера, 04:56 - 3325 2
Больше 95% бизнеса платят зарплату в конвертах - ГетманцевВчера, 06:29 - 3058 13
Сколько бы вы заработали, инвестировав $1000 в криптовалюты в начале 2021Вчера, 16:19 - 2268 6
Украинский спутник «СИЧ-2-30» сегодня запустят в космос13.01.2022, 12:37 - 316 1
Украинская IT-компания представила самобалансирующийся мотоцикл (фото, видео)12.01.2022, 12:33 - 1125 6
В Финляндии создали молекулу, способную защитить от коронавируса10.01.2022, 16:39 - 685 1
Японские ученые убеждают, что разработали «пожизненную вакцину» против коронавируса08.01.2022, 10:33 - 1779 4
В Японии изобрели телевизор, который способен передать вкус еды — его придется облизывать (фото)30.12.2021, 10:30 - 1248 4