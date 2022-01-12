Представлена самая экстремальная модель Toyota Yaris

На автошоу в Токио представлена новая Toyota GRMN Yaris. Экстремальную версию заряженной модели GR Yaris выпустят лимитированным тиражом 500 экземпляров по цене от 64 тыс. долларов.

Об этом сообщает официальный сайт Toyota.

Toyota GRMN Yaris оснащена 1,6-литровым трехцилиндровым турбомотором мощностью 270 л. с. и с крутящим моментом 390 н∙м. В паре с ним работает доработанная 6-ступенчатая механическая КПП. Разгон до сотни занимает чуть больше 5 секунд.

Полный привод дополнен новым самоблокирующимся дифференциалом. Также заряженный хэтчбек получил адаптивные амортизаторы и увеличенные тормоза. А за 73 тыс. долларов предлагают вариант Rally с новыми пружинами подвески и стабилизаторами поперечной устойчивости.



Фото: Toyota

Новая Toyota Yaris 2022 в версии GRMN узнается по карбоновому обвесу, капоту, крыше и антикрылу. Это помогло уменьшить массу хэтчбека на 20 кг. Кроме того, расширены крылья и установлены новые 18-дюймовые диски.



Фото: Toyota

В салоне Toyota GRMN Yaris появились спортивные кресла Recaro. Задние сиденья убрали — на их месте появилась распорка, увеличивающая жесткость кузова.