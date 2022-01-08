Минздрав обновил зоны карантина

По состоянию на пятницу, 14 января, в оранжевой зоне карантина находятся Ивано-Франковская и Сумская области, остальные регионы – в желтой зоне. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

В частности, в Ивано-Франковской области второй день подряд, а на Сумщине – третий день подряд превышен коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19.

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Тем временем, Херсонская область покинула оранжевую зону.

По состоянию на 13 января уровень заболеваемости в стране составляет 183 на 100 тыс. населения, по определенному индикатору 75 на 100 тыс. человек. В Киеве этот показатель составляет 379 на 100 тыс. человек и является самым высоким в стране.

Уровень госпитализаций по стране на 13 января составляет 25,7 при определенном показателе 60 на 100 тыс. населения. В Киеве уровень госпитализаций – 16,4.

В целом этот показатель не превышен ни в одном регионе.

Загруженность коек с кислородом по стране на 13 января составляет 22,1% при определенном показателе в 65%, в Киеве – 11,9%. Показатель не превышен ни в одной области.