Минздрав обновил зоны карантина

По состоянию на пятницу, 14 января, в оранжевой зоне карантина находятся Ивано-Франковская и Сумская области, остальные регионы – в желтой зоне. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.
В частности, в Ивано-Франковской области второй день подряд, а на Сумщине – третий день подряд превышен коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19.
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Тем временем, Херсонская область покинула оранжевую зону.
По состоянию на 13 января уровень заболеваемости в стране составляет 183 на 100 тыс. населения, по определенному индикатору 75 на 100 тыс. человек. В Киеве этот показатель составляет 379 на 100 тыс. человек и является самым высоким в стране.
Уровень госпитализаций по стране на 13 января составляет 25,7 при определенном показателе 60 на 100 тыс. населения. В Киеве уровень госпитализаций – 16,4.
В целом этот показатель не превышен ни в одном регионе.
Загруженность коек с кислородом по стране на 13 января составляет 22,1% при определенном показателе в 65%, в Киеве – 11,9%. Показатель не превышен ни в одной области.
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