0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 59 0

Минздрав обновил зоны карантина

Минздрав обновил зоны карантина

По состоянию на пятницу, 14 января, в оранжевой зоне карантина находятся Ивано-Франковская и Сумская области, остальные регионы – в желтой зоне. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

В частности, в Ивано-Франковской области второй день подряд, а на Сумщине – третий день подряд превышен коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19.

Читайте также: Кабмин продлил карантин до апреля

Тем временем, Херсонская область покинула оранжевую зону.

По состоянию на 13 января уровень заболеваемости в стране составляет 183 на 100 тыс. населения, по определенному индикатору 75 на 100 тыс. человек. В Киеве этот показатель составляет 379 на 100 тыс. человек и является самым высоким в стране.

Уровень госпитализаций по стране на 13 января составляет 25,7 при определенном показателе 60 на 100 тыс. населения. В Киеве уровень госпитализаций – 16,4.

В целом этот показатель не превышен ни в одном регионе.

Загруженность коек с кислородом по стране на 13 января составляет 22,1% при определенном показателе в 65%, в Киеве – 11,9%. Показатель не превышен ни в одной области.

По материалам Корреспондент.net
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.