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Доходность евробондов Украины в долларе стала больше, чем у гривневых ОВГЗ

Доходность евробондов Украины в долларе стала больше, чем у гривневых ОВГЗ

Доходность долларовых еврооболигаций Украины с погашением в сентябре 2022 года стала больше, чем в гривневых облигациях внутреннего госзайма.

В четверг, 13 января, еврооблигации Украины с погашением в сентябре 2022 года обвалились, превысив доходность гривневых ОВГЗ.

«Доходность украинских евробондов начала расти около полудня, когда вышло заявление Дмитрия Пескова, пресс-секретаря Президента Р Ф, о безуспешных переговорах России с США и НАТО. Затем доходность еще резко взлетела, после появления заявления замглавы МИД Р Ф Сергея Рябкова с угрозой войны с Украиной. Причем это резкий рост доходностей по бумагам с погашением в 2022 году до более чем 14% годовых (что даже выше, чем в гривневых ОВГЗ)», — прокомментировал Н В Бизнес старший финансовый аналитик ICU Тарас Котович.

По его словам, инвесторы видят риск, прежде всего, в короткой перспективе, а потом думают о том, что все постепенно утрясется.

«Такой рост доходности по этим бумагам отражает опасения инвесторов, что в случае полномасштабных боевых действий в этом году Украина может не иметь возможности погасить еврооблигации. Но похоже, что итог войны они ожидают позитивный для нашей страны, раз по бумагам с более длинным сроком к погашению рост доходностей значительно меньше», — сказал он.

По материалам НВ
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