Доходность евробондов Украины в долларе стала больше, чем у гривневых ОВГЗ

Доходность долларовых еврооболигаций Украины с погашением в сентябре 2022 года стала больше, чем в гривневых облигациях внутреннего госзайма.
В четверг, 13 января, еврооблигации Украины с погашением в сентябре 2022 года обвалились, превысив доходность гривневых ОВГЗ.
«Доходность украинских евробондов начала расти около полудня, когда вышло заявление Дмитрия Пескова, пресс-секретаря
По его словам, инвесторы видят риск, прежде всего, в короткой перспективе, а потом думают о том, что все постепенно утрясется.
«Такой рост доходности по этим бумагам отражает опасения инвесторов, что в случае полномасштабных боевых действий в этом году Украина может не иметь возможности погасить еврооблигации. Но похоже, что итог войны они ожидают позитивный для нашей страны, раз по бумагам с более длинным сроком к погашению рост доходностей значительно меньше», — сказал он.
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