У коммунальщиков Киева в прошлом году провели более 2,2 тысячи обысков — Кличко

На киевских коммунальных предприятиях и в подразделениях городской власти в прошлом году правоохранители провели более 2,2 тысячи обысков.
Об этом во время пресс-конференции заявил городской голова Киева Виталий Кличко.
«В прошлом году, могу немного ошибиться, но 2222 обыска проходили и в коммунальных предприятиях, и у подрядчиков, с одной целью — испортить репутацию, показать, что все плохо, показать тотальную коррупцию, и показать несостоятельность… Также есть попытки разделить должности (городского головы и председателя КГГА. — Ред.) и это проговаривается в течение трех лет. Мы понимаем, что это противоречит Конституции Украины и закону Украины О местном самоуправлении, и закону о городе Киеве», — отметил Кличко.
Он также рассказал, что массовые обыски в последнее время проходят на коммунальных предприятиях в городе Чернигов. Кличко назвал эти обыски политическим давлением.
«На Черниговщине происходят интересные события. За последние несколько месяцев у местных властей произошло обысков в пять раз больше, чем за последние шесть лет. Вы знаете, как в прошлом, 2021 году события происходили с обысками в Киеве — ничего не нашли, и сейчас пришли к мэру Чернигова — представителю команды партии „УДАР“ Владиславу Атрошенко. Причина политического давления проста — доверие людей и политическая самостоятельность. И в Киеве, и в Чернигове цель обысков одна — мэры должны пойти на „договорняки“ вместо того, чтобы представлять интересы своих избирателей», — заявил Кличко.
По его словам, местные и центральные власти должны вместе работать, учитывая те вызовы, которые сегодня есть. «Но на сегодняшний день такого сотрудничества, увы, не существует. Вместо того, чтобы сотрудничать, — пытаются давить и заставлять каждого мэра прислушаться», — сказал он.
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