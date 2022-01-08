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Обокрали 50 иностранных компаний на миллион долларов: СБУ разоблачила украинцев

Обокрали 50 иностранных компаний на миллион долларов: СБУ разоблачила украинцев

Киберспециалисты СБУ с коллегами из США и Великобритании провели операцию по ликвидации мощного хакерского сервиса. Они разоблачили украинцев, которые обокрали 50 иностранных компаний на миллион долларов.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным правоохранителей, злоумышленники осуществляли хакерские атаки на иностранные компании, а также оказывали платные услуги по замене IP-адресов другим хакерам. По предварительным оценкам, за время деятельности группа заработала более миллиона долларов.

Известно, что хакеры оказывали услуги, которые позволяли сразу подгружать через платформу компьютерные вирусы, шпионское обеспечение и другие вредоносные программы.

«То есть это был сугубо „бандитский“ сервис, созданный злоумышленниками для злоумышленников и неподконтрольный ни одной власти или правоохранительным органам», — говорится в сообщении.


Фото: СБУ

Как выяснилось, «бизнес» организовали украинцы, в том числе и иностранные правоохранительные органы, которые находятся в розыске. Администрировали работу сервиса с домашних персональных компьютеров, а во избежание ответственности — маскировались под различными никнеймами в сети Darknet.


Фото: СБУ

СБУ провела обыски у злоумышленников. У них нашли и изъяли телефоны, компьютеры и другие вещественные доказательства преступлений.

Открыто уголовное производство по 3 статьям Уголовного кодекса Украины.

По материалам РБК-Украина
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