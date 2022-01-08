За год рынок электромобилей вырос на 19%: Топ-5 самых популярных моделей

В декабре 2021 года украинский автопарк пополнили 960 авто на аккумуляторных источниках питания (BEV), что в полтора раза больше, чем годом ранее. Доля новой техники в этом количестве составляла 17%.

Об этом Finance.ua узнал от ассоциации Укравтопром.

Основную массу в декабрьских регистрациях автотранспортных средств на электротяге составили легковые автомобили – 908 шт. (+52% к декабрю 2020 г.). Количество коммерческих электромобилей, зарегистрированных за месяц – 52 шт. (+53%).

За весь 2021 год украинцы приобрели и поставили на учет 8872 автомобиля с нулевым уровнем выбросов, или на 19% больше, по сравнению с 2020 годом.

Кроме общего роста рынка электромобилей произошел рост на нем доли новых машин. Если в 2020 году в регистрациях BEV доля новых авто составляла всего 9%, то по итогам прошлого года уже 14%.

Топ-5 самых популярных моделей:

самым популярным легковым электромобилем в Украине остается Nissan Leaf. За год в стране свою первую регистрацию прошли 2100 авто этой модели;

второй результат продемонстрировала Tesla Model 3. Автомобиль этой модели выбрали 844 автомобилиста;

на третьем месте Chevrole Bolt – 763 машины;

четвертым по популярности стал электромобиль Tesla Model S – 418 шт;

замыкает ТОП -5 рынка легковых электромобилей Renault Zoe, в зачете у которой 357 регистраций.

На рынке коммерческих автомобилей на электротяге доминировал фургон Renault Kangoo Z.E. В прошлом году украинские номера получили 418 автомобилей этой модели, из которых только 12 были новыми.

Справка Finance.ua:

в ноябре украинский автопарк пополнили 905 авто на аккумуляторных источниках питания.

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