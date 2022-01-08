0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 84 0 Новости партнёров

Пластиковую карту єПідтримка можно будет получить в А-Банке

Днепр, Украина, январь 2022 г. А-Банк работает над реализацией возможности получения физической карты єПідтримка. Пластиковую банковскую карту єПідтримка для получения 1000 грн от государства клиенты А-Банка смогут получить в любом отделении Банка и дистанционно — заказать в приложении ABank24.

Пластиковую карту єПідтримка могут получить все украинцы с сертификатом о полной вакцинации в Дія, которые впервые оформят карту єПідтримка, и клиенты А-Банка, которые уже оформили виртуальную карту єПідтримка.

“Решение о реализации выдачи пластиковых карт єПідтримка мы приняли на основе обращений наших клиентов. Мы получали отзывы от клиентов с вопросами “как быть, если у меня нет возможности воспользоваться электронным кошельком?”. Этот вопрос мы решим благодаря выпуску физических карт єПідтримка. Клиенты, у которых нет возможности воспользоваться картой єПідтримка через электронный кошелек, смогут легко потратить 1000 грн от государства с пластиковой картой”, – говорит Юрий Кандауров, Председатель Правления А-Банка.

Клиентам, которые привыкли обслуживаться в отделениях или которым было недоступно оформление цифровой карты, А-Банк предоставит возможность оформления пластиковой карты єПідтримка в отделении А-Банка — для этого необходимо будет взять с собой паспорт и ИНН. Напомним: у А-Банка большая сеть отделений — 237 отделений по всей Украине.

Второй способ получения пластиковой карты єПідтримка — дистанционно, через подачу заявки на заказ пластиковой карты в приложении ABank24 в несколько кликов.

Клиенты, у которых нет возможности воспользоваться картой єПідтримка через электронный кошелек, смогут легко потратить 1000 грн от государства.

Об А-Банке:

А-Банк представлен на рынке банковских услуг более 25 лет. Услугами Банка пользуется более 1,6 млн клиентов. Банк предлагает широкий спектр современных финансовых услуг как физическим, так и юридическим лицам. Основная цель Банка — предоставление современного и технологичного сервиса в режиме online с помощью удобного интернет-банкинга АВаnk24. Банк широко представлен во всех регионах Украины — 237 отделений готовы предоставить качественный сервис каждому клиенту.

За новостями А-Банка следите на официальных страницах Facebook, Instagram, Youtube, TikTok.

По материалам А-Банк
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Финтех и Карты
Смотри также
Весь рынок:Финтех и Карты Личные финансы
Все, что мы знаем про:А-Банк
Архивы:2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.