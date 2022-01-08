Межбанк: почему наступает момент истины

Продолжение роста котировок доллара уже всерьез обеспокоило почти всех потенциальных покупателей валюты. Это плохой знак для гривны, так как в этом случае крупные покупатели спешат быстрее закрыть свои сделки, на опасениях дальнейшего подорожания валюты. И это делает их легкой добычей как продавцов валюты из реального сектора, так и спекулянтов. А также создает негативный фон на рынке по перспективам гривны на ближайшее время.
Опять часть клиентов заговорила «о долларе на межбанке по 28», а самые горячие головы рассуждают уже и о конечной цели в 28,50 гривен за доллар на торгах к концу января.
В этой ситуации у Нацбанка есть всего два выхода.Вариант первый — ежедневные активные интервенции с продажей по $ 50−100 млн в день и погашение этого ажиотажа в течение 3−5 рабочих дней.
Вариант второй — небольшие ежедневные продажи валюты в пределах $ 5−30 млн с целью показать свое присутствие на рынке, но с общей тенденцией на девальвацию нацвалюты к уровню 27,85−28,10 гривен в ближайшее время.
Оба варианта не самые лучшие, но выбор делать надо.
В первом случае — такая тактика регулятора приведет к снижению ЗВР, но хоть как-то сдержит инфляционные последствия быстрого роста курса. Во втором — усилит давление на цены в стране на фоне разговоров чиновников «в пользу бедных» о том, что они все же «борются» с инфляцией, но при этом курс растет по независящим от них причинам.
По мнению Finance.ua — Нацбанку надо жестко закрывать сейчас недостающий спрос на валюту и не допускать спекулятивной раскачки курса, иначе о 5% инфляции по 2022 году (как хотят чиновники) им можно забыть. Экономика инертна и все компании начнут сразу закладывать максимальный курс в свои ценники, что в сочетании с ростом цен на энергоносители и продукты питания просто взорвет цены и обеспечит их новый рост на двузначные цифры процентов. Более того, «давить» курс надо уже сейчас, пока ажиотаж не перекинулся и на наличный рынок. Так как подключение к этому процессу населения — заведомо проигрышный вариант для гривны, и вот он как раз и будет совсем не подконтрольным для регулятора.От сегодняшних решений Нацбанка и его тактики и сумм интервенций – во многом уже будет зависеть общий курсовой тренд на межбанке, как минимум, на первый квартал 2022 года. И это надо уже учитывать всем игрокам рынка и самому НБУ.
По нашим расчетам объем операций 13 января на межбанке составит не менее $ 140−220 млн при заключении до 540−620 сделок. Часть клиентов будет спешить еще и в связи с тем, что в понедельник США отмечают День Мартина Лютера Кинга и расчеты по доллару в Украине будут проходить на ТОМе. Поэтому многие предпочтут уже сегодня закрыть свои основные операции в долларе, чтобы за пятницу уже только провести небольшие «рихтовки» своих расчетов по этой валюте перед выходными. Давление на курс гривны сохранится.
Курсы межбанка, по прогнозу Finance.ua, 13 января будут в пределах: доллар — коридор 27,60- 27,85 грн, евро — коридор 31,60 — 31,95 грн.
Курс доллара на Межбанке — график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США — 27,74 / 27,76
евро — 31,82 / 31,84
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