Суд арестовал 100% акций завода «Большевик» – ГБР

Следственный судья наложил арест на 100% уставного капитала Первого киевского машиностроительного завода (“Большевик”).

Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Отмечается, что соответствующее решение суд принял по ходатайству ГБР в рамках расследования уголовного производства относительно возможного злоупотребления служебных лиц Фонда госимущества Украины во время приватизации Первого киевского машиностроительного завода 27 октября 2021 года (до 2018 года – завод “Большевик”).

В Бюро заявили, что в настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства незаконного отчуждения указанного завода из государственной собственности по заниженной стоимости. Это нанесло экономический ущерб государственным интересам.

“Экспертизой установлено, что отчет об оценке имущества, использованный для определения стоимости акций завода, не отвечает требованиям законодательства. Это могло негативно повлиять на достоверность такой оценки”, – говорится в сообщении.

Поэтому 11 января 2022 года следственный судья по ходатайству стороны обвинения наложил арест на 100% уставного капитала Первого киевского машиностроительного завода с целью сохранения указанного вещественного доказательства, подчеркнули в ГБР.

Досудебное расследование продолжается.

Как сообщал Укринформ, 27 октября 2021 года с участием троих претендентов состоялся аукцион по продаже пакета акций АО «Первый киевский машиностроительный завод». Стартовая цена 100% пакета составила 1,389 млн грн.

По данным Фонда государственного имущества, по результатам проведения торгов окончательная стоимость объекта достигла 1,429 млн грн.

Первый киевский машиностроительный завод («Большевик») на аукционе приобрел консорциум инвесторов, среди которых – владелец «А Девелопмент» Алексей Баранов и компания UDP под руководством Андрея Иванова.