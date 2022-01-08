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Государство намерено поддержать наиболее пострадавшие отрасли, - Шурма

Государство намерено поддержать наиболее пострадавшие отрасли, - Шурма

Отрасли, которые больше всего пострадали от искажения рыночной ситуации, например пандемии COVID-19 или 20-кратного подорожания газа, могут рассчитывать на поддержку государства.

Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма в интервью «Интерфакс-Украина».

«Многие отрасли получили значительную выгоду от бума на сырьевые товары, то есть достаточно маржи, чтобы пережить эти три-четыре месяца пиковых цен на энергоресурсы. Но есть действительно отдельные сектора, где бума цен не было. Там будем принимать точечные меры», — сказал он, в частности, комментируя ситуацию на рынке природного газа.

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Шурма подчеркнул, что для населения такое подорожание газа также было бы сверхчувствительным, поэтому государство отреагировало очень быстро.

«Хотя цена на газ выросла в 20 раз, мы эту ситуацию искусственно удержали (для населения. — Ред.). Что касается индустрии, будем секторально смотреть», — отметил заместитель главы ОП.

В качестве еще одного примера такого подхода он привел программу «еПоддержка», которая точечно помогает секторам, наиболее пострадавшим от введенного в пандемию COVID-19 карантина.

«В программе нет отелей и ресторанов, потому что мы изучили статистику — там нормальная динамика. Возможно, в отелях не допандемическая загрузка, но динамика хорошая. А вот некоторые сектора действительно просели», — пояснил Шурма.

По его словам, в спортивных клубах или театрах сильно уменьшилось посещение, в то же время осталась необходимость содержать и отапливать большие площади.

«Поэтому будем общаться с индустриями, изучать, где действительно проседание, а где спекуляции. Где действительно проблема, будем искать инструменты для помощи», — подчеркнул заместитель главы ОП.

По материалам РБК-Украина
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