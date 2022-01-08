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Правительство упростило предоставление разрешений на иммиграцию иностранным ИТ-специалистам

Правительство упростило предоставление разрешений на иммиграцию иностранным ИТ-специалистам

Кабинет министров на заседании правительства одобрил проект закона по совершенствованию системы иммиграции иностранных ИТ-специалистов.

Об этом говорится в сообщении народного депутата фракции “Европейская солидарность” Алексея Гончаренко в Telegram-канале.

О чем говорится в законопроекте:

  • упрощение процедур предоставления разрешения на иммиграцию иностранным высококвалифицированным ИТ-специалистам;
  • отмена разрешений на иммиграцию;
  • усиление мер противодействия нелегальной иммиграции.

Как сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, документом, среди прочего, предлагается сократить сроки рассмотрения заявлений о предоставлении разрешения на иммиграцию с одного года до шести месяцев. Также предусматривается усовершенствование механизмов отмены разрешения на иммиграцию и вида на жительство и тому подобное.

Соответствующий законопроект должна принять Верховная Рада.

Напомним, в 2021 году украинским компаниям разрешено дополнительно трудоустроить 5704 высококвалифицированных иностранных специалиста, в частности ИT-специалистов. В региональном разрезе указанная иммиграционная квота распределялась следующим образом: на Киев приходилось 2611 лиц, на Харьковскую область – 1293, на Днепропетровскую, Одесскую и Львовскую области – 600.

Справка Finance.ua:

Сейчас процедура трудоустройства иностранных ИТ-специалистов по иммиграционной квоте состоит из шести этапов. Об этом сказано на сайте Минцифры:

  • 1-й этап предусматривает сбор всех необходимых документов;
  • на 2-м этапе происходит подача документов вместе с заявлением на получение разрешения на иммиграцию;
  • 3-й этап – проверка досье кандидата. Эта процедура может длиться 3-4 месяца (а в отдельных “сложных” случаях – до 1 года);
  • 4-й и 5-й этапы связаны с получением постоянного вида на жительство;
  • 6-й этап – это регистрация места жительства.
По материалам Finance.UA
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