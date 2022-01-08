Госрегулирование цен: список продуктов питания расширен до 11 наименований

Кабинет министров на заседании 12 января расширил перечень продуктов питания, попадающих под государственное регулирование.
Об этом стало известно из заседания правительства.
Предельный уровень торговой надбавки не может превышать 10% для таких “социальных” товаров:
В конце 2021 года правительство уже устанавливало госрегулирование цен на два продукта – хлеб ржано-пшеничный и батон.
В Кабмине такое решение объясняют высокими темпами роста цен на продукты в таких категориях согласно данным Госстата.
Таким образом правительство вносит изменения в свое постановление от 9 декабря 2020 года № 1236. Регулирование вводят на период действия карантина, вызванного пандемией COVID-19.
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