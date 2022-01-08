В текущем году Банк Кредит Днепр не нуждается в докапитализации

Банк Кредит Днепр не нуждается в дополнительном капитале как по базовому сценарию развития экономической среды в Украине, так и по неблагоприятному. Об этом сообщила пресс-служба Банка Кредит Днепр со ссылкой на обнародованные Национальным банком Украины результаты стресс-тестов для трех десятков крупнейших банковских учреждений, объединяющих 93% активов банковской системы, к которым относится и Банк Кредит Днепр.
Напомним, что банковский регулятор обнародовал результаты стресс-тестирования в 2021 году, в ходе которого проанализировал показатели деятельности банков на начало 2021 года, а также их деятельность на протяжении ушедшего года, и сделал свои выводы.
«Согласно результатам оценки устойчивости по данным на 01.01.2021 с учетом осуществленных мероприятий АО «Банк Кредит Днепр» не нуждается в дополнительном капитале. Банк прошел процедуру оценки устойчивости методом стресс-тестирования НБУ по состоянию на 01.01.2021. Согласно результатам оценки устойчивости необходимый (целевой) уровень норматива достаточности (адекватности) регулятивного капитала (Н2) банка составляет 18,8%, а необходимый уровень норматива достаточности основного капитала (Н3) — 17,3%. Согласно результатам стресс-тестирования Банк Кредит Днепр не нуждается в дополнительном капитале», — сообщили в пресс-службе банка со ссылкой на выводы Нацбанка по результатам стресс-тестов.
НБУ также отметил позитивную динамику по снижению влияния непрофильных активов на показатели Банка Кредит Днепр, а также мероприятия банка по снижению ключевых рисков деятельности.
По результатам проведения стресс-тестов, банк продемонстрировал соответствие нормативных показателей требованиям НБУ к устойчивости финансового учреждения: «С учетом осуществленных мероприятий на 30.06.2022 необходимый уровень достаточности регулятивного капитала (Н2) банка составляет 10,0%, а необходимый уровень норматива достаточности основного капитала (Н3) – 7,0%», — рассказали в пресс-службе Банка Кредит Днепр о рекомендациях и выводах банковского регулятора по итогам стресс-тестов.
В то же время в банке сообщили, что некоторые его текущие нормативные показатели в два раза превышают требования НБУ и установленный регулятором ориентир: по состоянию на 01.12.2021 года фактическое значение норматива достаточности (адекватности) регулятивного капитала (Н2) Банка Кредит Днепр составляет 20,7% — это в два раза выше рекомендованного Нацбанком уровня и нормативно установленного значения не ниже 10%, а норматив достаточности основного капитала (Н3) составляет 10,4%, в то время как нормативное значение — не менее 7%.
Как известно, Банк Кредит Днепр обладает одним из самых высоких на украинском банковском рынке показателей надежности и кредитоспособности: аналитики рейтингового агентства IBI-Rating недавно присвоили банку рейтинг по национальной шкале — uaAA+ со стабильным прогнозом.
По итогам 11 месяцев 2021 года Банк Кредит Днепр вошел в ТОП-20 самых прибыльных банков Украины.
Банк Кредит Днепр — украинский коммерческий банк, принадлежащий известному украинскому бизнесмену из TOP-10 Forbes Ukraine Александру Ярославскому, владельцу группы DCH (www.dch.com.ua), объединяющей активы в сфере финансов, промышленности, транспорта, строительства, девелопмента, ритейла и др. Банк входит в ТОП-20 финансовых учреждений Украины по размеру валовых активов и в соответствии с классификацией Национального банка относится к группе банков с частным капиталом.
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