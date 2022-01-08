Citigroup покинет розничный банковский рынок Мексики

Citigroup Inc. планирует прекратить розничные банковские операции в Мексике, где у нее самая крупная филиальная сеть в мире.
Данный шаг в рамках стремления главного исполнительного директора Джейн Фрейзер пересмотреть стратегию компании, пишет Bloomberg.
Согласно заявлению, поданному во вторник, кредитор сохранит свой институциональный бизнес в стране. Банк в конечном итоге может быть продан или выведен на биржу, а операция будет подлежать одобрению регулирующих органов, говорится в сообщении Citigroup.
«Мексика является приоритетным рынком для Citigroup – это не изменится, – сказала Фрейзер в отдельном заявлении. – Решение о выходе из банковского бизнеса для розничных потребителей, малого и среднего бизнеса в Мексике полностью соответствует принципам нашей стратегии обновления».
Этот шаг был предпринят после того, как Фрейзер в прошлом году объявила, что покинет 13 рынков в Азии и Европе в рамках своего стремления упростить Citigroup и сосредоточиться на более прибыльном бизнесе. Подразделения, включенные в планируемый выход из Мексики, имеют активы в размере около 44 миллиардов.
Акции Citigroup закрылись без изменений в конце торгов в Нью-Йорке после этого объявления. За последние 12 месяцев они выросли на 1% по сравнению с 34% приростом индекса финансовых показателей 67 компаний S&P 500.
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