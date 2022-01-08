Как проверить, гарантируются ли средства Фондом гарантирования вкладов

Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, узнал у Фонда гарантирования вкладов, как гарантируются ваши вклады в банке.

В банке лежат ваши деньги, но вы не уверены, будут ли они возмещены Фондом гарантирования вкладов в случае банкротства учреждения.

Проверить эту информацию можно так:

Во-первых, убедитесь, что ваши средства являются вкладом в соответствии с определением Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц» (далее – Закон), а именно «денежными средствами в наличной или безналичной форме в валюте Украины или в иностранной валюте, привлеченные банком от вкладчика (или которые поступили для вкладчика на условиях договора банковского счета, банковского вклада (депозита), включая начисленные проценты на такие средства».

Вклады, которые подпадают под гарантии Фонда – депозиты и банковские/карточные счета, в том числе те, на которые поступают стипендии, зарплаты, пенсии и другие выплаты, физлиц и физлиц-предпринимателей.

Во-вторых, вы можете на сайте Фонда или в ст. 26 Закона посмотреть исчерпывающий перечень средств, возмещение которых не гарантируется. В частности, не возмещаются вклады в банковских металлах, открытые на индивидуальных условиях, вклады или средства по сберегательным и депозитным сертификатам банков.

Фонд возмещает средства по именным сберегательным (депозитным) сертификатам банка, выданными до 30 июня 2021 года, независимо от даты принятия Национальным банком Украины решения об отнесении такого банка к категории неплатежеспособных или об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка.

Каждый банк – участник Фонда обязан:

во время заключения договора об открытии вклада и не реже 1 раза в год знакомить вкладчика со Справкой о системе гарантирования вкладов;

разместить в отделениях, где привлекаются вклады, а также на собственном веб-сайте информацию об участии в Фонде, реквизиты Фонда и максимальную сумму гарантированного возмещения;

по требованию вкладчика при заключении договора об открытии вклада и в течение срока его действия предоставлять исчерпывающую информацию о системе гарантирования вкладов.

Поэтому, если вы все же не уверены, распространяются ли гарантии Фонда на ваши средства в банке, вы всегда можете спросить об этом в банке.

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