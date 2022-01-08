Как проверить, гарантируются ли средства Фондом гарантирования вкладов

Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, узнал у Фонда гарантирования вкладов, как гарантируются ваши вклады в банке.
В банке лежат ваши деньги, но вы не уверены, будут ли они возмещены Фондом гарантирования вкладов в случае банкротства учреждения.
Проверить эту информацию можно так:
Вклады, которые подпадают под гарантии Фонда – депозиты и банковские/карточные счета, в том числе те, на которые поступают стипендии, зарплаты, пенсии и другие выплаты, физлиц и физлиц-предпринимателей.
Фонд возмещает средства по именным сберегательным (депозитным) сертификатам банка, выданными до 30 июня 2021 года, независимо от даты принятия Национальным банком Украины решения об отнесении такого банка к категории неплатежеспособных или об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка.
Каждый банк – участник Фонда обязан:
Поэтому, если вы все же не уверены, распространяются ли гарантии Фонда на ваши средства в банке, вы всегда можете спросить об этом в банке.
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