По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок «Куплю USD» больше, чем «Продам» (63,626 млн грн и 48,056 млн грн соответственно).

Количество актуальных предложений «Продам» меньше, чем «Куплю» (46 и 50), максимальный курс продажи доллара 31,36 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 27,74−27,75 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствуют 96 активные заявки по доллару на сумму 111,682 млн грн.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок «Куплю»:

31,3600 — 120 000

27,7600 — 50 000

27,7600 — 85 000

27,7500 — 120 000

27,7500 — 40 000

27,7500 — 63 336

27,7500 — 20 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок «Продам»:

27,7000 — 30 000

27,7200 — 30 000

27,7300 — 5 000

27,7400 — 30 000

27,7500 — 10 000

27,7500 — 5 000

27,7500 — 4 000

Средневзвешенный курс доллара «Продам» — 27,7894 грн.

Средневзвешенный курс доллара «Куплю» — 27,8404 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.

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