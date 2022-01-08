По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок «Куплю USD» больше, чем «Продам» (63,626 млн грн и 48,056 млн грн соответственно).
Количество актуальных предложений «Продам» меньше, чем «Куплю» (46 и 50), максимальный курс продажи доллара 31,36 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 27,74−27,75 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствуют 96 активные заявки по доллару на сумму 111,682 млн грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок «Куплю»:
31,3600 — 120 000
27,7600 — 50 000
27,7600 — 85 000
27,7500 — 120 000
27,7500 — 40 000
27,7500 — 63 336
27,7500 — 20 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок «Продам»:
27,7000 — 30 000
27,7200 — 30 000
27,7300 — 5 000
27,7400 — 30 000
27,7500 — 10 000
27,7500 — 5 000
27,7500 — 4 000
Средневзвешенный курс доллара «Продам» — 27,7894 грн.
Средневзвешенный курс доллара «Куплю» — 27,8404 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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