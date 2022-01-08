0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 123 0

Германия, несмотря на сообщения СМИ и МИД, не упростила въезд для туристов из Украины

Германия, несмотря на сообщения СМИ и МИД, не упростила въезд для туристов из Украины

Распространенные рядом СМИ, посольством Украины и МИД данные об открытии Германии для всех туристов из Украины из-за снижения эпидемических показателей оказались ложными, пишет Экономическая правда.

Разрешение на въезд остается только для тех жителей Украины, кто имеет действующий сертификат о вакцинации, говорится в сообщении немецкого МВД, которому подчинены также пограничники.

Въезд с несущественной целью (например, туризм, посещение друзей) туристов, проживающих или находившихся перед поездкой на территории Украины, возможен только при условии действительного сертификата о вакцинации. Требование о третьей «бустерной» дозе как условие для поездки пока не выдвигается.

Тем, кто не имеет справки о вакцинации, разрешен въезд по отрицательному тесту лишь в случае, если лицо является гражданином, резидентом Евросоюза или их близким родственником, или подпадает под исключения (например, в случае путешествия, что является необходимым для немецкого правительства, или срочной поездки с гуманитарной целью). Туристам из Украины, не имеющим вакцинации, въезд в Германию запрещен.

Ранее ряд источников, в том числе посольство Украины в Германии и немецкие СМИ, а со ссылкой на них и ЄвроПравда, сообщили, что Украина исключена из перечня государств, для которых действует требование вакцинации как условие для туризма. Эта информация оказалась ложной.

В Германии, как и в большинстве государств ЕС, действительно существует «белый список» государств, для въезда из которых достаточно лишь отрицательного теста. Немецкое правительство синхронизирует этот список с общеевропейским, который формирует Еврокомиссия, однако в нем нет Украины — въезд по упрощенным условиям разрешен только жителям Чили, Гонконга, Индонезии, Колумбии, Макао, Новой Зеландии, Перу, Саудовской Аравии, Кореи и Тайваня.

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.