Германия, несмотря на сообщения СМИ и МИД, не упростила въезд для туристов из Украины

Распространенные рядом СМИ, посольством Украины и МИД данные об открытии Германии для всех туристов из Украины из-за снижения эпидемических показателей оказались ложными, пишет Экономическая правда.
Разрешение на въезд остается только для тех жителей Украины, кто имеет действующий сертификат о вакцинации, говорится в сообщении немецкого МВД, которому подчинены также пограничники.
Въезд с несущественной целью (например, туризм, посещение друзей) туристов, проживающих или находившихся перед поездкой на территории Украины, возможен только при условии действительного сертификата о вакцинации. Требование о третьей «бустерной» дозе как условие для поездки пока не выдвигается.
Тем, кто не имеет справки о вакцинации, разрешен въезд по отрицательному тесту лишь в случае, если лицо является гражданином, резидентом Евросоюза или их близким родственником, или подпадает под исключения (например, в случае путешествия, что является необходимым для немецкого правительства, или срочной поездки с гуманитарной целью). Туристам из Украины, не имеющим вакцинации, въезд в Германию запрещен.
Ранее ряд источников, в том числе посольство Украины в Германии и немецкие СМИ, а со ссылкой на них и ЄвроПравда, сообщили, что Украина исключена из перечня государств, для которых действует требование вакцинации как условие для туризма. Эта информация оказалась ложной.
В Германии, как и в большинстве государств ЕС, действительно существует «белый список» государств, для въезда из которых достаточно лишь отрицательного теста. Немецкое правительство синхронизирует этот список с общеевропейским, который формирует Еврокомиссия, однако в нем нет Украины — въезд по упрощенным условиям разрешен только жителям Чили, Гонконга, Индонезии, Колумбии, Макао, Новой Зеландии, Перу, Саудовской Аравии, Кореи и Тайваня.
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