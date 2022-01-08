Елена Соседка: Concord Fintech Solutions укрепляет свои позиции на украинском и международном рынках

Основатель первой в Украине открытой финтех-экосистемы Concord Fintech Solutions и глава Наблюдательного совета ConcordBank Елена Соседка в интервью Минфин рассказала об итогах 2021 года и планах её бизнес-юнитов на новый год.
– Каким выдался 2021 год для Вас и всей Вашей финтех-экосистемы? Вы довольны результатами, которых элементы Concord Fintech Solutions добились?
2021 выдался очень насыщенным. Мы действительно многого добились и достигли поставленных перед собой целей. Были, конечно, и не очень удачные решения, но я всегда их воспринимаю как повод научиться чему-то новому. Кроме того, наш формат экосистемы помогает перекрывать мелкие неудачи более крупными успехами. Например, в ушедшем году мы реализовали два больших проекта в Азии – в Таджикистане с «Алиф Банком» и в Казахстане с Beeline Казахстан.
Мы также приняли участие в одной из крупнейших международных IT-конференций в мире – WebSummit 2021. Это был очень важный опыт и ценный нетворк. Не исключаю, что налаживание контактов с нашими европейскими коллегами тоже принесет свои плоды в 2022 году.
Кроме того, у нас пополнение в самой финтех-экосистеме Concord Fintech Solutions: к нам присоединился новый партнер – команда сервиса ELPASO. Этот новый элемент CFS поможет клиентам дистанционно открывать счета в европейских банках в евро с индивидуальным IBAN, получать на них оплату от своих заказчиков и выводить эти средства на карты украинских банков. Сейчас мы проводим интеграционные работы с ELPASO, чтобы настроить работу сервиса в условиях нашей экосистемы. Думаю, что в этом году сможем уже показать какие-то результаты рынку.
– Вы сказали о том, что в прошлом году вышли на международный уровень, расскажите подробнее о тех проектах, которые удалось реализовать.
Как я уже сказала, первый проект мы помогли реализовать нашим партнерам из Таджикистана – «Алиф Банку». Это первый цифровой банк в Таджикистане, стратегический партнер компании Visa и один из самых технологичных банков в Центральной Азии.
Благодаря работе нашего независимого процессингового центра ProCard, этот банк теперь может подключать своим бизнес-клиентам эквайринг и развивать сеть банкоматов. Мы также осуществляем для «Алиф Банка» обработку их транзакций по картам локальной платежной системы «Корти Милли» и китайской China UnionPay.
Что касается сотрудничества с Beeline Казахстан, то мы на мощностях нашего процессингового центра помогли им реализовать и запустить собственный мобильный необанк Simply.
Это полностью цифровая платежная карта Visa, номер которой содержит в себе номер телефона клиента, а основной ее «фишкой» является возможность связать баланс мобильного телефона и карты. ProCard, являясь процессинговым центром данного проекта, всего за девять месяцев провел интеграционные работы во время пандемии полностью в удаленном режиме.
– При этом Вы остаетесь активными и на украинском рынке. В 2021 году полноценно заработал NEOBANK для всех. Вы довольны тем, как стартовал этот Ваш проект?
В целом для проекта, который только выходит на рынок, NEOBANK для всех показывает достойные результаты. Конечно, в этом есть определенная заслуга нашей платиновой карты, которую может оформить любой наш клиент и пользоваться всеми ее бонусами: от Fast Track и доступа в лаундж-зоны в аэропортах до скидок на аренду самокатов – абсолютно бесплатно. Без скрытых платежей или условий. Сейчас мы открываем около тысячи новых карт NEOCARD Platinum и LITECARD Platinum ежедневно. Для нас эта цифра значительная и говорит о том, что людям идея сделать их «випами» и бесплатный доступ к платине понравились.
– Возможно, кроме NEOBANK для всех были и ещё какие-то проекты, о которых мы не знаем?
NEOBANK для всех – это, конечно, флагманский проект всей экосистемы, в который наши юниты вкладывают много сил и энергии. Но в 2021 году мы занимались не только этим. Как я уже говорила, у нас новый элемент в CFS, и мы сейчас проводим интеграционные работы с ним.
Кроме того, совместно с платежной системой Visa и небанковской платежной платформой Portmone мы запускаем в Украине мобильное приложение POS Phone на основе технологии Tap to Phone. Это позволит предпринимателям использовать смартфон в качестве POS-терминала для приема оплат в одно касание без дополнительного оборудования, а также получать возмещение средств на счет любого украинского банка. Украина стала одной из первых стран в регионе Центральной и Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки, где решение Tap to Phone будет работать в сотрудничестве между банком и небанковской платежной платформой.
Также у нас идет работа с нашими партнерами из проекта BitsWallet. Это мультивалютный криптокошелек, который позволяет пользователям удобно и быстро покупать, продавать и обменивать разные виды криптовалют. BitsWallet первый и единственный в Украине запустил сервис прямой оплаты криптокартой в Интернете и розничных магазинах, что означает, что пользователи могут рассчитываться криптовалютой, которая находиться на их счетах в BitsWallet, прямо в магазине. Этот сервис уже доступен в Украине, и у него хорошие позиции для выхода на международные рынки.
– Какая стратегия у Вас на 2022 год. Уже есть планы и идеи для новых проектов и решений?
У нас ещё много работы внутри нашей экосистемы, поэтому стратегия у нас следующая: дальше развиваться, структурироваться и систематизироваться. Но и, конечно, работать над новыми проектами, принимать в экосистему новых партнеров и создавать вместе с ними новые продукты и сервисы.
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