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Межбанк: почему возможен новый обвал котировок гривны

Межбанк: почему возможен новый обвал котировок гривны

Вчерашний очередной взлет котировок доллара порядком «напугал» всех потенциальных покупателей валюты. В сочетании с достаточно слабыми результатами аукциона ОВГЗ (Минфин смог продать облигаций на сумму около 3,9 млрд гривен, хотя и повысил их доходность) — особой радости для нацвалюты это не сулит.

Девальвационные настроения на межбанке сохраняются и это отражается и на наличном рынке. Владельцев обменок при выставлении ценников продажи доллара и евро сейчас сдерживает только объем реального платежеспособного спроса населения, который невелик.

Приближение и угроза омикрона в сочетании с неопределенностью дальнейших перспектив украинской экономики на фоне роста цен на товары и услуги — сокращает возможности граждан и мелкого бизнеса по покупке валюты. В выигрыше пока только продавцы энергоносителей, у которых с наступлением мороза — просто «бинго».

В этой ситуации у продавцов валюты нет оснований снижать свои аппетиты при продаже дефицитной валюты. Помогают им в этом спекулянты, которые также готовы подзаработать на страхах покупателей. В итоге, возрастает роль Нацбанка, тактики и сумм его интервенций, а также их оперативность. А вот с этим не всегда чиновники демонстрируют позитивный результат. Вчерашняя задержка регулятора с реакцией на рост котировок в середине дня — тому яркое подтверждение. А ведь НБУ стоит помнить, что раскрутка курса приведет только к еще большему росту цен при инфляции, которая уже официально достигла 10% по году и поставила антирекорд с 2017 года. Учитывая, что Нацбанк всех убеждает в ее возврате к плановому уровню в 5% по 2022 году — такое начало года совсем некстати.

Страх дальнейшего роста котировок, спекулятивные игры и достаточно сдержанное предложение валюты со стороны экспортеров — вот основные проблемы для гривны на сегодняшних торгах. Нацбанку нужно «ломать» курсовой тренд на дальнейший рост котировок посредством активных интервенций, иначе он потеряет стратегическую инициативу на межбанке и по факту, спровоцирует очередной виток цен. Так что проблема сглаживания курсовых колебаний сейчас очень актуальна для всего рынка, за исключением экспортного лобби, которое от этого только выигрывает.

По расчетам Finance.ua объем операций 12 января на межбанке составит не менее $ 150−210 млн при заключении до 500−570 сделок. Как и все дни этой недели — давление на курс гривны сохранится. И чем оперативнее Нацбанк сегодня появится на рынке с интервенциями по продаже доллара, тем больше вероятность придавливания курсовых колебаний на межбанке, чего уже явно требует ситуация.

Курсы межбанка, по нашему прогнозу, 12 января будут в пределах: доллар — коридор 27,55- 27,80 грн, евро — коридор 31,30 — 31,60 грн.

Курс доллара на Межбанке — график:

Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США — 27,69 / 27,71
евро — 31,47 / 31,49

Курсы валют на Межбанке
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По материалам Finance.UA
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