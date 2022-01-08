«Умные» квартиры и «городской дом»: сколько стоит трендовое жилье

Финансовые возможности украинцев, а также их предпочтения на современном этапе формируют тренды на рынке недвижимости. В этом году постепенно набирает популярность как аренда, так и продажа смарт-квартир, а также таунхаусов, сообщает Сегодня.
Почему украинцы предпочитают именно такое жилье, и что стало хитом среди продаж в конце 2021 года?
«Умное» жилье. Смарт-квартиры — довольно популярное жилье на современном этапе развития общества. Чем это вызвано? Современный человек постоянно в круговороте своих дел, работы, учебы
Смарт-квартира представляет собой небольшую жилую площадь (примерно 20−35 метров квадратных), кухня и место для сна, которые фактически совмещены в одной комнате. Есть также небольшая прихожая и отдельная ванная комната.
Такие небольшие по площади квартиры (часто их называют «умным» жильем):
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Эти и другие характеристики побуждают украинцев покупать или арендовать такое жилье, обычно касается это пар или людей одиноких, занимающихся, например, ИТ-бизнесом или студентами.
В зависимости от наличия ремонта, оснащения квартиры, ее расположения
Таунхаусы. Таунхаусы — удобная и распространенная форма жилья, заимствованная из-за границы. В Европе и США уже давно практикуется строительство таких домов, относительно более дешевых и комфортных, чем многоквартирные.
Планировка обычно стандартная: на первом этаже расположены гостиная и кухня и техпомещение, на втором — спальные комнаты, санузел и балкон. Может быть также и третий этаж, обычно используемый как зона для отдыха или техпомещения.
Таунхаусы выбирают:
Цены на таунхаусы разнятся в зависимости от расположения. Да, большинство расположено именно в пригороде. Связано это со стоимостью земли в черте города и вообще концепцией таких домиков. Как видим на примере объявлений ЛУН о продаже таунхаусов, это в основном деревни, находящиеся недалеко от города (на картинке пример Киевской области).
В цену таунхауса заложена стоимость миниатюрного участка и подвод коммуникаций. Однако такой участок очень маленький, для клумб или деревьев места будет недостаточно.Кстати, чтобы не ждать годами и не копить так долго нужную сумму на собственный дом или квартиру, можно воспользоваться ипотекой. Если вы собрались остановиться именно на этом решении, Finance.ua уже запустил бесплатный каталог ипотечных кредитов.
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