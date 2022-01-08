«Умные» квартиры и «городской дом»: сколько стоит трендовое жилье

Финансовые возможности украинцев, а также их предпочтения на современном этапе формируют тренды на рынке недвижимости. В этом году постепенно набирает популярность как аренда, так и продажа смарт-квартир, а также таунхаусов, сообщает Сегодня.

Почему украинцы предпочитают именно такое жилье, и что стало хитом среди продаж в конце 2021 года?

«Умное» жилье. Смарт-квартиры — довольно популярное жилье на современном этапе развития общества. Чем это вызвано? Современный человек постоянно в круговороте своих дел, работы, учебы и т. д. обычно жилье они используют для того, чтобы переночевать и принять душ (об этом говорят реалии современности).

Смарт-квартира представляет собой небольшую жилую площадь (примерно 20−35 метров квадратных), кухня и место для сна, которые фактически совмещены в одной комнате. Есть также небольшая прихожая и отдельная ванная комната.

Такие небольшие по площади квартиры (часто их называют «умным» жильем):

обладают всем необходимым для комфортной жизни;

не нуждаются в больших средствах на обеспечение тепла в помещении (в целом на коммунальные услуги);

на первичном рынке жилья их цены значительно ниже, чем, например, за однокомнатную квартиру (что можно сказать и об аренде смарт-квартиры).

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Эти и другие характеристики побуждают украинцев покупать или арендовать такое жилье, обычно касается это пар или людей одиноких, занимающихся, например, ИТ-бизнесом или студентами.

В зависимости от наличия ремонта, оснащения квартиры, ее расположения и т. д. цены могут различаться, но в среднем цены на рынке стартуют от 500 тысяч гривен (без ремонта) и от 1,5 млн грн (построенная), а за данным ОЛХ, такое жилье можно арендовать приблизительно 600−700 грн в сутки и от 6000 до 9000 в месяц.

Таунхаусы. Таунхаусы — удобная и распространенная форма жилья, заимствованная из-за границы. В Европе и США уже давно практикуется строительство таких домов, относительно более дешевых и комфортных, чем многоквартирные.

Планировка обычно стандартная: на первом этаже расположены гостиная и кухня и техпомещение, на втором — спальные комнаты, санузел и балкон. Может быть также и третий этаж, обычно используемый как зона для отдыха или техпомещения.

Таунхаусы выбирают:

когда желают жить ближе к природе, но в то же время нуждаются социализации;

когда необходим частный дом, но и с определенным кругом людей для общения;

обеспеченные молодые семьи (которые чаще всего покупают такое жилье) или иностранцы (которые обычно арендуют подобные дома).

Цены на таунхаусы разнятся в зависимости от расположения. Да, большинство расположено именно в пригороде. Связано это со стоимостью земли в черте города и вообще концепцией таких домиков. Как видим на примере объявлений ЛУН о продаже таунхаусов, это в основном деревни, находящиеся недалеко от города (на картинке пример Киевской области).

В цену таунхауса заложена стоимость миниатюрного участка и подвод коммуникаций. Однако такой участок очень маленький, для клумб или деревьев места будет недостаточно.