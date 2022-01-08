В декабре Tesla продала рекордное количество автомобилей китайского производства

Американский производитель электромобилей Tesla продал 70 847 автомобилей китайского производства в декабре, что стало самым высоким месячным показателем с момента начала производства в Шанхае в 2019 году.
Об этом сообщает издание Reuters со ссылкой на данные Китайской ассоциации легковых автомобилей (CPCA).
Декабрьские продажи Tesla почти в три раза превышают сумму, полученную в том же месяце 2020 года, и на 34% превышают продажи в ноябре 2021.
Это привело к тому, что общий объем продаж Tesla автомобилей китайского производства за весь 2021 год составил около 473 078 единиц.
Количество авто Tesla, выпущенных в Китае, составляет около половины из 936 тысяч автомобилей, поставленных американским автопроизводителем по всему миру в 2021 году.
Управляющий директор Sino Auto Insights Ту Ле в Пекине считает, что декабрьские цифры были “впечатляющими” с точки зрения операционной деятельности, учитывая, что завод в Шанхае мог производить около 42 000 автомобилей в месяц в среднем.
В целом в 2021 году Tesla доставила покупателям 936 172 электрокара, что почти в два раза больше, чем годом ранее.
В то же время компания отозвала почти 500 тысяч автомобилей Model 3 и Model S из-за проблем с багажником, при этом некоторые Model 3 подвержены риску неисправности камеры заднего вида.
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