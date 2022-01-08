Страховщики могут быть финансовыми гарантами международных транзитных перевозок - НБУ

Страховщики могут быть финансовыми гарантами, присоединяясь к международным транзитным перевозкам. Такое право определено Законом Украины «О режиме совместного транзита и введения национальной электронной транзитной системы».
Об этом сообщает Национальный банк Украины.
Однако, присоединяясь к такой деятельности, при условии соответствия требованиям, установленным в статье 29 Закона о транзите, страховым компаниям следует обратить внимание на несколько важных аспектов.
Во-первых, получение статуса финансового гаранта возможно после внесения страховщика в реестр финансовых гарантов, который ведется Государственной таможенной службой Украины.
Во-вторых, страховщики должны осуществлять деятельность на основании лицензии добровольного страхования ответственности перед третьими лицами.
В-третьих, договоры страхования должны соответствовать требованиям закона о транзите и условиям предоставления финансовых гарантий. Такие договоры заключаются страховщиками на основании правил страхования, условиями которых предусмотрено страхование соответствующих рисков.
В-четвертых, страховые резервы должны быть сформированы в объеме 75% от начисленных страховых премий по каждому заключенному в соответствии с Законом о транзите договору страхования, который действует на дату формирования соответствующих страховых резервов. Это условие также является обязательным для выполнения страховой компанией функций финансового гаранта.
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