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В Украине вступил в силу закон о госреестре ветеранов и е-удостоверении

В Украине вступил в силу закон о госреестре ветеранов и е-удостоверении

В Украине вступил в силу закон о Едином государственном реестре ветеранов войны и введении электронного удостоверения.

Документ накануне обнародован на сайте официальной газеты Верховной Рады «Голос Украины».

Документом № 1954-IX «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования функционирования Единого государственного реестра ветеранов войны и внедрения электронного удостоверения ветерана» вводятся электронные удостоверения, в частности, для ветеранов войны, участников боевых действий, лиц с инвалидностью вследствие войны, участников войны и пострадавших участников Революции, а также членов их семей. Так, е-удостоверение ветерана — это электронное отображение информации, которая содержится в удостоверении личности вместе с уникальным электронным идентификатором (QR-кодом, штрих-кодом, цифровым кодом).

Предполагается, что удостоверение формируется безвозмездно по желанию гражданина, на имя которого оно выдано, оформляется с применением средств Единого государственного реестра ветеранов войны и используются на территории Украины для подтверждения соответствующего статуса, получения льгот и компенсаций.

Электронное удостоверение может использоваться как аналог соответствующего документа в форме книжечки. Е-удостоверения формируются средствами единого государственного веб-портала электронных услуг, в частности, через его мобильное приложение.

Для формирования документа используются данные, переданные Единому государственному веб-порталу электронных услуг в соответствии с требованиями законодательства Украины из Единого государственного реестра ветеранов войны и автоматизированных информационных и справочных систем, реестров и банков данных, держателями которых являются органы госвласти и местного самоуправления.

Порядок формирования е-удостоверения ветерана, их электронных копий и их проверки органами государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами определяется Кабинетом Министров Украины. Органы государственной власти и органы местного самоуправления, юридические и физические лица обязаны обеспечить проверку удостоверений, предъявляемых гражданами Украины.

По материалам Укринформ
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