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ЕС запретит слияние судостроительных компаний Daewoo и Hyundai из-за энергокризиса

ЕС запретит слияние судостроительных компаний Daewoo и Hyundai из-за энергокризиса

Евросоюз готовится заблокировать слияние двух крупнейших в мире судостроителей Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering и Hyundai Heavy Industries. Дело в том, что эти две компании доминируют на рынке перевозчиков сжиженного природного газа (СПГ), что вызывает беспокойство у Брюсселя на фоне роста цен на энергоносители в Европе.

Об этом сообщает издание Financial Times со ссылкой на источники в Еврокомиссии. Известно, что слияние между Daewoo Shipbuilding и Hyundai остановят, назвав его антиконкурентным.

В действительности решение примут в связи с резким ростом цен на энергоносители в Европе этой зимой, а также из-за того, что стоимость перевозки СПГ в Азии выросла до рекордного уровня в более чем 300 тысяч долларов в день из-за растущего мирового спроса.

Как раз южнокорейские Daewoo и Hyundai доминируют на рынке судов, перевозящих сверхохлажденный СПГ. По данным Еврокомиссии, южнокорейские судостроители обеспечивают около 30% мирового спроса на грузовые суда.

Один представитель ЕС считает, что блокирование слияния поможет защитить европейских потребителей от роста цен на СПГ.

Отметим, слияние уже одобрили регулирующие органы Сингапура, Китая и Казахстана, но для завершения сделки требуется одобрение ЕС, Японии и Южной Кореи. В Hyundai Heavy заявила, что ЕС должен безоговорочно одобрить слияние.

“Невозможно оценить доминирование на рынке только по доле компании на рынке судостроения, а структура рынка такова, что не дает возможности его монополизировать”, — заявили в компании.

В Daewoo Shipbuilding отказались от комментариев, уточнили в FT.

Евросоюз всячески пытается улучшить ситуацию с затяжным энергокризисом. Накануне Европейская комиссия направила государствам-членам Европейского Союза проект решения, в соответствии с которым атомная энергетика может быть признана экологически безопасной в ЕС.

По материалам Дело
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