«Укргаздобыча» впервые вышла на биржу с продажей газа

Дочерняя компания НАК «Нафтогаз Украины» «Укргаздобыча» впервые в истории выставила газ для продажи на «Украинскую энергетическую биржу».
Об этом сообщает ExPro.
Компания выставила на торги 100 лотов по 50 000 куб. м газа каждый.
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«Укргаздобыча» на торгах 11 января предлагает к продаже пять млн кубометров газа в подземных хранилищах (передача с 11 по 19 января). Стартовая цена — 41 135 грн/тыс. куб. м (с учетом налога на добавленную стоимость). Сначала осуществляется предварительная оплата — 20% от суммы договора, впоследствии 80% от суммы по факту поставки.
Напомним, «Укргаздобыча» в 2021 году уменьшила добычу природного газа почти на 5%.
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