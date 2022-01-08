BioNTech прогнозирует до 17 млрд евро выручки от продажи вакцин в 2022 году

Немецкая фармкомпания BioNTech прогнозирует получить до 17 млрд евро выручки от продажи вакцин от COVID-19 в 2022 году.

Об этом сообщает Bloomberg.

BioNTech и Pfizer вместе разрабатывали вакцину от COVID-19 Comirnaty. В этом году от ее продажи немецкая компания по прогнозам получит от 16 до 17 млрд евро прибыли.

Читайте также: Акции BioNTech превысили 300 евро за штуку: инвесторы вкладывают средства в производителей вакцин

При этом Pfizer прогнозирует общую выручку от продажи вакцины в 2021 году около 31 млрд долларов. Впоследствии эти средства будут поделены между немецким и американским партнерами.

Реклама

Заметим, что в результате распространения нового штамма коронавируса, Омикрон, в США и странах Европы активизировалась кампания по бустерной вакцинации населения. Пока не известно, сколько стран примкнут к новому раунду вакцинации в этом году.

С обнародованием новостей акции BioNTech выросли на 0,7% на Франкфуртской бирже.