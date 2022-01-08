Xiaomi разработала динамики для смартфона с механической шторкой

Xiaomi работает над усовершенствованием аудиовозможностей своих смартфонов в разных сценариях использования. Движение компании в этом направлении подтверждает полученный сразу в двух ведомствах (USPTO и EUIPO) патент на «электронное устройство регулировки режима вывода звука».

В документации идёт речь о смартфоне Xiaomi с уникальной акустической системой, обеспечивающей улучшенное качество звука в обычном режиме телефонного разговора. Реализация такого решения станет возможна с использованием механической шторки, прикрывающей динамик снаружи автоматически или вручную.

При этом характеристики динамиков во время разговора громкой связи или запуске мультимедийного контента не изменятся.

В режиме телефонного разговора более предпочтителен низкочастотный звук, достичь которого при открытой решётке динамика крайне сложно. При закрытых же отверстиях звук по большей части будет поступать сквозь экран.

Кроме того, судя по схемам, приложенным к патентной документации, Xiaomi планирует вернуть в свои смартфоны 3,5 мм аудиоразъём в верхнем торце корпуса, а также размещать динамики с противоположных сторон устройства для обеспечения симметричного стереозвука.

Пока не известно, появится ли фирменная разработка в Xiaomi 13 или других новинках компании в ближайшее время.