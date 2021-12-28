Промышленные предприятия за год подняли цены на 60%

Оптовые цены производителей промышленной продукции в декабре 2021 года по сравнению с декабрем прошлого года выросли на 62,2%. Цены в пределах Украины выросли на 74,2%, за пределы Украины – на 24,5%.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

По данным статистического ведомства, в добывающей промышленности цены выросли на 56,5%, в т.ч. в пределах Украины возросли на 100,3%, за пределы Украины – упали на 26,8%. В добыче угля цены возросли в 2,5 раза (на 150,6%).

В перерабатывающей промышленности цены возросли на 28,1%, т.ч. в пределах Украины на 25,1%, за пределы Украины – на 34,8%.

В производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий цены возросли на 16,9%, в том числе в пределах Украины – на 14,3%, за пределы Украины – на 23,7%.

В производстве кокса цены поднялись на 117,3%, в том числе в пределах Украины – на 118,4%, за пределы Украины – на 103,7%.

В металлургии цены поднялись на 41,9%, в том числе в пределах Украины – на 36,7%, за пределы Украины – на 46,7%.



Таблица: Госстат