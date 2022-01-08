Прошлый год стал рекордным по количеству регистраций подержанных авто

В последнем месяце прошлого года в Украине свою первую регистрацию прошли 47,3 подержанных легковых авто, ввезенных из-за рубежа.
Как узнал Finance.ua от Укравтопрома, это на 18% больше, чем годом ранее.
Итого, в декабре регистрации импортированного секонд-хенда в четыре с половиной раза превзошли рынок новых легковых авто.
Напомним, количество декабрьских регистраций новых легковых автомобилей составило 10,5 тыс. ед.
В целом в 2021 году украинский автопарк пополнили 517,4 тыс. легковых авто с пробегом, это на 46% больше, чем в прошлом году, и является абсолютным рекордом для страны.
Как следствие, 83 из 100 легковых автомобилей, что в прошлом году проходили свою первую регистрацию в Украине, были растаможенные машины с пробегом.
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