0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 43 0

Прошлый год стал рекордным по количеству регистраций подержанных авто

Прошлый год стал рекордным по количеству регистраций подержанных авто

В последнем месяце прошлого года в Украине свою первую регистрацию прошли 47,3 подержанных легковых авто, ввезенных из-за рубежа.

Как узнал Finance.ua от Укравтопрома, это на 18% больше, чем годом ранее.

Итого, в декабре регистрации импортированного секонд-хенда в четыре с половиной раза превзошли рынок новых легковых авто.

Напомним, количество декабрьских регистраций новых легковых автомобилей составило 10,5 тыс. ед.

В целом в 2021 году украинский автопарк пополнили 517,4 тыс. легковых авто с пробегом, это на 46% больше, чем в прошлом году, и является абсолютным рекордом для страны.

Как следствие, 83 из 100 легковых автомобилей, что в прошлом году проходили свою первую регистрацию в Украине, были растаможенные машины с пробегом.

Топ-5 самых популярных марок:

  • наиболее популярной маркой среди ввезенного секонд-хенда остается Volkswagen. За год 90,2 тыс. авто этой немецкой марки поменяли своих иностранных владельцев на украинских;
  • на втором месте Ford. В течение 2021 года было зарегистрировано почти 45 тыс. подержанных Фордов;
  • третьей по популярности стала Renault с результатом 42,9 тыс. авто;
  • автомобили марки Skoda показали четвертый результат, их приобрели 38,4 тыс. автомобилистов;
  • замыкает пятерку лидеров Opel, в зачете у которого 33,1 тыс. украинских номеров.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.