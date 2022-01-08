Прошлый год стал рекордным по количеству регистраций подержанных авто

В последнем месяце прошлого года в Украине свою первую регистрацию прошли 47,3 подержанных легковых авто, ввезенных из-за рубежа.

Как узнал Finance.ua от Укравтопрома, это на 18% больше, чем годом ранее.

Итого, в декабре регистрации импортированного секонд-хенда в четыре с половиной раза превзошли рынок новых легковых авто.

Напомним, количество декабрьских регистраций новых легковых автомобилей составило 10,5 тыс. ед.

В целом в 2021 году украинский автопарк пополнили 517,4 тыс. легковых авто с пробегом, это на 46% больше, чем в прошлом году, и является абсолютным рекордом для страны.

Как следствие, 83 из 100 легковых автомобилей, что в прошлом году проходили свою первую регистрацию в Украине, были растаможенные машины с пробегом.

Топ-5 самых популярных марок:

наиболее популярной маркой среди ввезенного секонд-хенда остается Volkswagen. За год 90,2 тыс. авто этой немецкой марки поменяли своих иностранных владельцев на украинских;

на втором месте Ford. В течение 2021 года было зарегистрировано почти 45 тыс. подержанных Фордов;

третьей по популярности стала Renault с результатом 42,9 тыс. авто;

автомобили марки Skoda показали четвертый результат, их приобрели 38,4 тыс. автомобилистов;