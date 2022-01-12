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Названы лучшие страны для удаленной работы

Названы лучшие страны для удаленной работы

Украина получила 55 место из 111 в мировом рейтинге лучших стран для удаленной работы. При этом наша страна обогнала в списке США, Канаду, Новую Зеландию и Италию.

Рейтинг самых подходящих стран для воркейшн составила команда сервиса для поиска авиабилетов и отелей momondo.ua.

Аналитики компании проанализировали государства на основе 22 факторов шести разных категорий: путешествий, цены, здоровья и безопасности, удаленной работы, развлечений и погоды. Лучшие условия для дистанционной работы оказались в Португалии.

«Эта страна получила высокие результаты во всех категориях, включая отличную погоду, большое количество мест для отдыха, низкий уровень преступности и относительно низкую стоимость жизни. Португалия также предлагает визу для цифровых кочевников, а многие местные жители имеют высокий уровень владения английским языком, что привлекает экспатов», — объяснили эксперты.

Второе и третье место присудили Испании и Румынии соответственно. В первом государстве много ресторанов и кафе, хороший интернет, многочисленные коворкинги и есть возможность получить визу для фрилансеров. Румыния же может похвастаться низкими ценами на аренду квартир и местную еду.

Топ-10 стран с самыми комфортными условиями работы и широкими возможностями для путешествий, по версии momondo, выглядит так:

  • Португалия;
  • Испания;
  • Румыния;
  • Маврикий;
  • Япония;
  • Мальта;
  • Коста-Рика;
  • Панама;
  • Чехия;
  • Германия.

А вот Украина очутилась в середине рейтинга. «Здесь одни из самых низких цен на аренду гостиниц и квартир на короткие сроки, стоимость проезда и проживания. Также есть много возможностей для отдыха на любой вкус, разнообразные развлечения и достопримечательности культуры», — отмечают аналитики.

Самыми худшими странами для удаленки оказались Виргинские, Бермудские острова и Мальдивы. Также некомфортно цифровым кочевникам будет на Каймановых островах, в Ливане, Антигуа и Барбуда, Зимбабве, Саудовской Аравии, Катаре и Израиле.

По материалам Дело
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