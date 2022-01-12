Продажи электрокаров в Украине за год выросли на 19%

По итогам 2021 года в Украине продажи новых и старых электромобилей выросли на 18,9%, лишь немного уступив по темпам роста автомобилям с ДВС (21%).
Об этом сообщает пресс-служба Федерации автопрома Украины (ФАУ).
«Год завершился на положительной ноте. В декабре количество регистраций за месяц впервые превысило 900 ед., составив 928 легковых электромобилей — вдвое больше, чем год назад, и на 7,7% больше результата ноября», — говорится в сообщении ФАУ.
Инфографика: ФАУ
Всего же по итогам прошлого года продажи новых и старых электромобилей выросли на 18,9% по сравнению с 2020-м — до 8541 единицы. Интересно, что на долю новых авто пришлось 14,2% регистраций против 8,9% годом ранее.
Инфографика: ФАУ
Тройка лидеров осталась неизменной: Nissan, Tesla и Chevrolet, которые суммарно удерживают 55% рынка. При этом почти все бренды нарастили продажи — кроме Tesla и Kia. Марка Audi увеличила продажи электромобилей в два раза, прорвавшись сразу на седьмую строчку рейтинга. А вот Fiat, занимавший в прошлом году четвертое место, выпал за пределы первой десятки.
Инфографика: ФАУ
Бестселлером рынка с большим отрывом остается Nissan Leaf с долей 24,6%, второе место у Tesla Model 3 (9,7%). На третьем месте расположился Chevrolet Bolt EV с долей 8,9% всех регистраций, сместивший с этой позиции Tesla Model S.
Всего в 2021 году на рынке было представлено 200 электрических моделей от 58 брендов.
Самые популярные марки электромобилей в Украине в 2021 году:
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