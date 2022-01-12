0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 37 0

Продажи электрокаров в Украине за год выросли на 19%

Продажи электрокаров в Украине за год выросли на 19%

По итогам 2021 года в Украине продажи новых и старых электромобилей выросли на 18,9%, лишь немного уступив по темпам роста автомобилям с ДВС (21%).

Об этом сообщает пресс-служба Федерации автопрома Украины (ФАУ).

«Год завершился на положительной ноте. В декабре количество регистраций за месяц впервые превысило 900 ед., составив 928 легковых электромобилей — вдвое больше, чем год назад, и на 7,7% больше результата ноября», — говорится в сообщении ФАУ.


Инфографика: ФАУ

Всего же по итогам прошлого года продажи новых и старых электромобилей выросли на 18,9% по сравнению с 2020-м — до 8541 единицы. Интересно, что на долю новых авто пришлось 14,2% регистраций против 8,9% годом ранее.


Инфографика: ФАУ

Тройка лидеров осталась неизменной: Nissan, Tesla и Chevrolet, которые суммарно удерживают 55% рынка. При этом почти все бренды нарастили продажи — кроме Tesla и Kia. Марка Audi увеличила продажи электромобилей в два раза, прорвавшись сразу на седьмую строчку рейтинга. А вот Fiat, занимавший в прошлом году четвертое место, выпал за пределы первой десятки.


Инфографика: ФАУ

Бестселлером рынка с большим отрывом остается Nissan Leaf с долей 24,6%, второе место у Tesla Model 3 (9,7%). На третьем месте расположился Chevrolet Bolt EV с долей 8,9% всех регистраций, сместивший с этой позиции Tesla Model S.

Всего в 2021 году на рынке было представлено 200 электрических моделей от 58 брендов.

Самые популярные марки электромобилей в Украине в 2021 году:

  • Nissan — 2227 единиц;
  • Tesla — 1670;
  • Chevrolet — 802;
  • Renault — 551;
  • Volkswagen — 550;
  • Hyundai — 363;
  • Audi — 334;
  • BMW — 250;
  • Mercedes-Benz — 236;
  • Kia — 154.
По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.