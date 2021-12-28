0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 157 0

Можно ли подать декларацию по единому налогу через «Дію»

Можно ли подать декларацию по единому налогу через «Дію»

Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, рассказывает, какие предприниматели могут подавать декларацию по единому налогу через портал «Дія».

Как отмечают в налоговой, Налогоплательщики для формирования и подачи налоговой отчетности в электронном виде могут воспользоваться функционалом Электронного кабинета, Единого окна подачи электронной отчетности, а также другим коммерческим программным обеспечением.

Также физлица-предприниматели — плательщики единого налога 1−3 групп имеют возможность подать налоговую декларацию плательщика единого налога, сформировав ее на портале «Дія».

ФЛП могут подать документы и через «Дію», если они:

  • не имеют наемных работников;
  • не являются плательщиками НДС;
  • не меняли группу налогообложения с начала 2021 года;
  • не находятся в процессе прекращения предпринимательской деятельности,

Как это сделать? Для этого необходимо зарегистрироваться или авторизоваться в кабинете гражданина с помощью электронной подписи или BankID. «Дія» проверит данные плательщика в реестрах Государственной налоговой службы: если предприниматель действующий и находится на упрощенной системе налогообложения и не зарегистрирован плательщиком НДС, то подача декларации станет доступной.

Также в мобильном приложении «Дія» можно создать квалифицированную электронную подпись «Дія.Підпис» и использовать ее для подачи деклараций через приложение.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.