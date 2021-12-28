Можно ли подать декларацию по единому налогу через «Дію»

Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, рассказывает, какие предприниматели могут подавать декларацию по единому налогу через портал «Дія».

Как отмечают в налоговой, Налогоплательщики для формирования и подачи налоговой отчетности в электронном виде могут воспользоваться функционалом Электронного кабинета, Единого окна подачи электронной отчетности, а также другим коммерческим программным обеспечением.

Также физлица-предприниматели — плательщики единого налога 1−3 групп имеют возможность подать налоговую декларацию плательщика единого налога, сформировав ее на портале «Дія».

ФЛП могут подать документы и через «Дію», если они:

не имеют наемных работников;

не являются плательщиками НДС ;

не меняли группу налогообложения с начала 2021 года;

не находятся в процессе прекращения предпринимательской деятельности,

Как это сделать? Для этого необходимо зарегистрироваться или авторизоваться в кабинете гражданина с помощью электронной подписи или BankID. «Дія» проверит данные плательщика в реестрах Государственной налоговой службы: если предприниматель действующий и находится на упрощенной системе налогообложения и не зарегистрирован плательщиком НДС, то подача декларации станет доступной.

Также в мобильном приложении «Дія» можно создать квалифицированную электронную подпись «Дія.Підпис» и использовать ее для подачи деклараций через приложение.