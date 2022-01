Honor презентовал свой первый складной смартфон — Magic V

Бывший суббренд Huawei, компания Honor, презентовала свой первый складной смартфон Honor Magic V. Он использует тот же форм-фактор складывания, что и устройства Samsung Galaxy Z Fold, сочетая большой внутренний дисплей с меньшим внешним.

Об этом сообщило издание The Verge.

Стартовая цена смартфона составляет 9 999 иен (около 1569 долларов США) за модель с объемом встроенной памяти в 256 ГБ. Он поступит в открытую продажу сначала в Китае с 18 января.

Внутренний складной экран Magic V, размером 7,9 дюйма от угла до угла, имеет разрешение 2272×1984 с частотой обновления 90 Гц и соотношением сторон 10:9.



Фото: The Verge

Эти характеристики немного лучше, чем у Samsung Z Fold 3, внутренний экран которого составляет 7,6 дюйма с разрешением 2208×1768.

Внешний экран Magic V также немного больше, чем у Z Fold 3 – 6,45 дюйма (по сравнению с 6,2 дюйма у Samsung), с разрешением 2560 × 1080, частотой обновления 120 Гц и соотношением сторон 21:9.

В Honor считают, что это поможет сделать смартфон более удобным в использовании, когда пользователь не захочет его открывать.

В сложенном состоянии Magic V имеет ширину 72,7 мм, толщину — 14,3 мм, высоту —160,4 мм, а в разложенном состоянии он расширяется до 141,1 мм. Он доступен в трех цветах: оранжевый, серебристый и черный.

Magic V оснащен аккумулятором емкостью 4750 мАч, который можно заряжать мощностью до 66 Вт, что обеспечивает 50-процентную зарядку за 15 минут.

Что касается камер, Honor разместила три 50-мегапиксельных датчика на задней панели складного смартфона, в том числе основной датчик.

Напомним, осенью 2020 года Huawei в попытке спасти свой суббренд смартфонов Honor продала его консорциуму во главе с китайской государственной Shenzhen Zhixin New Information Technology Co., Ltd. Теперь Honor может покупать компоненты у запрещенных для Huawei поставщиков, включая Qualcomm. Однако в сентябре 2021 года в СМИ также появилась информация, что власти США рассматривают наложение санкций и на Honor.