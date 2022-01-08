Льготы для физических лиц, владеющих несколькими земельными участками одного вида использования

Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, узнал в Главном управлении ГНС в Днепропетровской области о льготах по уплате земельного налога для физических лиц.
Базовым налоговым (отчетным) периодом для платы за землю является календарный год.
Налогоплательщик имеет право пользоваться налоговыми льготами при наличии оснований в порядке, установленном НКУ:
Освобождение от уплаты налога за земельные участки распространяется на земельные участки по каждому виду использования в пределах граничных норм:
Если физическое лицо по состоянию на 1 января текущего года имеет в собственности несколько земельных участков одного вида использования, площадь которых превышает пределы граничных норм, определенных п. 281.2 ст. 281 НКУ, такое лицо до 1 мая текущего года подает письменное заявление в произвольной форме в контролирующий орган по местонахождению любого земельного участка о самостоятельном избрании/изменении земельных участков для применения льготы.
Льгота начинает применяться к выбранным земельным участкам из базового налогового (отчетного) периода, в котором подано такое Заявление, и действует до начала месяца, следующего за месяцем подачи нового Заявления.
Если право на льготу у физического лица, владеющего несколькими земельными участками одного вида использования, возникает в течение календарного года и/или физическое лицо приобретает право собственности на земельный участок/земельные участки одного вида использования, то такое лицо подает заявление о применении льготы в контролирующий орган по местонахождению любого земельного участка в течение 30 календарных дней со дня приобретения такого права на льготу и/или права собственности.
Льгота начинает применяться к выбранным земельным участкам с учетом требований п. 284.2 ст. 284 НКУ и действует до начала месяца, следующего за месяцем подачи нового заявления о применении льготы.
В случае несоблюдения физическим лицом требований абзаца первого этого пункта льгота начинает применяться к выбранным земельным участкам со следующего налогового (отчетного) периода.
Физическое лицо – собственник земельного участка или нескольких земельных участков одного вида использования, относящееся к льготным категориям, определенным п. 281.1 ст. 281 НКУ освобождается от уплаты земельного налога при условии подачи им заявления о применении льготы вместе с документами, удостоверяющими его право на льготу:
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