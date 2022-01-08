Льготы для физических лиц, владеющих несколькими земельными участками одного вида использования

Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, узнал в Главном управлении ГНС в Днепропетровской области о льготах по уплате земельного налога для физических лиц.

Базовым налоговым (отчетным) периодом для платы за землю является календарный год.

Налогоплательщик имеет право пользоваться налоговыми льготами при наличии оснований в порядке, установленном НКУ:

лица с инвалидностью первой и второй группы;

физические лица, воспитывающие трех и более детей в возрасте до 18 лет;

пенсионеры (по возрасту);

ветераны войны и лица, на которых распространяется действие Закона Украины от 22 октября 1993 года № 3551- XII «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» с изменениями и дополнениями (далее – Закон № 3551);

физические лица, признанные законом лицами, пострадавшими вследствие Чернобыльской катастрофы.

Освобождение от уплаты налога за земельные участки распространяется на земельные участки по каждому виду использования в пределах граничных норм:

для ведения личного крестьянского хозяйства – в размере не более 2 гектаров;

для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных построек и сооружений (приусадебный участок): в селах – не более 0,25 гектара, в поселках – не более 0,15 гектара, в городах – не более 0,10 гектара;

для индивидуального дачного строительства – не более 0,10 гектара;

для строительства индивидуальных гаражей – не более 0,01 гектара;

для ведения садоводства – не более 0,12 гектара.

Если физическое лицо по состоянию на 1 января текущего года имеет в собственности несколько земельных участков одного вида использования, площадь которых превышает пределы граничных норм, определенных п. 281.2 ст. 281 НКУ, такое лицо до 1 мая текущего года подает письменное заявление в произвольной форме в контролирующий орган по местонахождению любого земельного участка о самостоятельном избрании/изменении земельных участков для применения льготы.

Льгота начинает применяться к выбранным земельным участкам из базового налогового (отчетного) периода, в котором подано такое Заявление, и действует до начала месяца, следующего за месяцем подачи нового Заявления.

Если право на льготу у физического лица, владеющего несколькими земельными участками одного вида использования, возникает в течение календарного года и/или физическое лицо приобретает право собственности на земельный участок/земельные участки одного вида использования, то такое лицо подает заявление о применении льготы в контролирующий орган по местонахождению любого земельного участка в течение 30 календарных дней со дня приобретения такого права на льготу и/или права собственности.

Льгота начинает применяться к выбранным земельным участкам с учетом требований п. 284.2 ст. 284 НКУ и действует до начала месяца, следующего за месяцем подачи нового заявления о применении льготы.

В случае несоблюдения физическим лицом требований абзаца первого этого пункта льгота начинает применяться к выбранным земельным участкам со следующего налогового (отчетного) периода.

Физическое лицо – собственник земельного участка или нескольких земельных участков одного вида использования, относящееся к льготным категориям, определенным п. 281.1 ст. 281 НКУ освобождается от уплаты земельного налога при условии подачи им заявления о применении льготы вместе с документами, удостоверяющими его право на льготу:

удостоверение личности с инвалидностью первой или второй группы, пенсионное удостоверение (по возрасту),

удостоверение родителей многодетной семьи (воспитывающих троих и более детей в возрасте до 18 лет),