«Мотор Сич» запускает рейсы из Киева в Николаев

Авиакомпания «Мотор Сич» с 16 января начинает полеты из Киева в Николаев.
Об этом говорится на странице авиакомпании в Facbook.
Согласно сообщению, 16 января новые рейсы будут выполняться из Киевского аэропорта им. Игоря Сикорского («Жуляны») по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям.
В то же время рейсы из Николаева в Киев будут выполняться с 17 января по понедельникам, средам, пятницам и субботам.
Авиабилеты можно приобрести на сайте www.flymotorsich.com.
Стоимость. По состоянию на 11 января билет в один конец из Киева стоит:
Напомним, ранее суд обязал аэропорт «Николаев» уплатить 40 млн грн за выполненный без тендера ремонт.
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