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«Мотор Сич» запускает рейсы из Киева в Николаев

«Мотор Сич» запускает рейсы из Киева в Николаев

Авиакомпания «Мотор Сич» с 16 января начинает полеты из Киева в Николаев.

Об этом говорится на странице авиакомпании в Facbook.

Согласно сообщению, 16 января новые рейсы будут выполняться из Киевского аэропорта им. Игоря Сикорского («Жуляны») по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям.

В то же время рейсы из Николаева в Киев будут выполняться с 17 января по понедельникам, средам, пятницам и субботам.

Авиабилеты можно приобрести на сайте www.flymotorsich.com.

Стоимость. По состоянию на 11 января билет в один конец из Киева стоит:

  • по тарифу Fixed – 1257 грн;
  • Limited – 1389 грн;
  • Flex – 1950 грн.

Напомним, ранее суд обязал аэропорт «Николаев» уплатить 40 млн грн за выполненный без тендера ремонт.

По материалам Finance.UA
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