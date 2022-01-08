Украинцам придется больше платить по кредитам — прогноз

В Украине на фоне роста инфляции ожидается рост кредитных и депозитных ставок.

Об этом заявил аналитик стратегического развития банка «Пивденный» Константин Хведчук.

По словам эксперта, в 2022 году в первом квартале ставки НБУ повысятся до 9,5−10%, а к концу 2022 года они снизятся до 8,5%.

Для обеспечения инфляции в 5%, Нацбанк может и в дальнейшем повышать ставки и даже внедрить резервирование гривневых средств.

По мнению эксперта, рост ставок будет относиться в большей степени к крупному бизнесу и краткосрочным кредитам.

Эксперт отметил, что ставки для малого бизнеса могут остаться на текущих уровнях.

«Ставки по депозитам домохозяйств традиционно реагируют с опозданием, однако тенденция к их росту уже наметилась и продлится в 2022 году. При этом риски высокой инфляции сейчас превалируют над вероятностью рецессии, поэтому сценарии большего роста ставок тоже не следует отклонять», — сообщил Хведчук.

Аналитик Concorde Capital Евгения Ахтырко отмечает, что спрос на кредиты будет оставаться высоким, что повлияет на сохранение высоких ставок.

В то же время финансовый аналитик группы ICU Михаил Демкив отмечает, что ставки по депозитам физических лиц в 2022 году тоже вырастут.

«Ставки по валютным депозитам также будут расти в следующем году, прежде всего, долларовые — как часть глобальной тенденции по повышению ставок в этой валюте», — объяснил Михаил Демкив.

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