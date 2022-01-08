Порошенко потратил 11 млн грн на судебный процесс в Лондоне — адвокаты

Пятый президент Петр Порошенко потратил 11 миллионов гривен на юридические услуги по делу против братьев Суркисов. Дело рассматривал Высокий суд Лондона.

Об этом сообщили адвокаты Порошенко, говорится на сайте Европейской солидарности.

Отмечается, что 29 декабря 2021 года Порошенко оплатил часть гонорара за юридические услуги известной международной юридической фирме, которая представляла его интересы в деле по иску Суркиса и связанных с Суркисами компаний, которые были вкладчиками и связанными лицами ПриватБанка.

«Иск рассматривался в Высоком суде Лондона и касался надуманных претензий Суркисов как совладельцев телеканала, которым они владеют с Коломойским и Медведчуком… По нашему глубокому убеждению, этот иск в отношении телеканала, владельцами которого являются, в частности, Коломойский, семья Суркисов и Виктор Медведчук, был создан исключительно как часть стратегии Суркиса и его бизнес-партнеров в спорах с государством и ПриватБанком», — сказали адвокаты.

Как рассказали адвокаты, Порошенко принял решение оплатить часть гонорара международной юридической фирмы, которая представляла его интересы, в размере 300 тыс. фунтов (11 млн грн) за собственные средства еще до получения компенсации от истцов.

Общая сумма расходов ответчиков на защиту по этому делу составила до 2 млн фунтов.

Иск к Порошенко и Гонтаревой подал Игорь Суркис и шесть зарегистрированных в Англии в 2012 году компаний, которые судья Калвер называет «компаниями семьи Суркисов». Он касается потери Суркисами $350 млн средств во время национализации ПриватБанка: денежные средства, размещенные семьей Суркисов и их компаниями на депозитных счетах банка и его филиалов, попавших под процедуру bail-in, так как Суркисы были признаны связанными с ПриватБанком лицами.

Истцы заявили в иске, что признание Суркисов связанными с ПриватБанком лицами было результатом сговора Порошенко и Гонтаревой, цель которого заключалась в том, чтобы «лишить семейные компании Суркисов средств, которые есть у них в ПриватБанке», следует из текста с выводами судьи Калвера, который опубликован в базе BAILII. Согласно иску, Суркис также утверждает, что Порошенко и Гонтарева сговорились об этом, чтобы оказать давление на Суркиса, «чтобы он бесплатно передал Порошенко свою 8,33%-ную долю в украинской медиа группе 1+1». В иске говорится, что якобы в феврале 2016 года Порошенко и Суркис заключили устную договоренность о сделке по покупке доли Порошенко в 1+1 за сумму, которая в опубликованном судебном документе не указывается.

Порошенко и Гонтарева подали ходатайство об отклонении иска на основании того, что на них распространяется действие закона О государственном иммунитете от 1978 года. Согласно этому закону, иностранные государства и их должностные лица имеют иммунитет от судебных разбирательств в английских судах.

С документа с выводами судьи следует, что он не согласился с аргументами адвокатов Суркиса относительно того, может ли Высокий суд Лондона рассматривать этот иск.

Судья пришел к выводу, что во всем, что касается процедуры bail-in, Гонтарева и Порошенко действовали во время выполнения своих обязанностей как должностные лица украинского государства, поэтому судебное разбирательство в Высоком суде Лондона запрещено Законом о государственном иммунитете.