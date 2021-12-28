Казахстанский БТА Банк официально перестал быть совладельцем самой старой страховой компании Украины

Казахстанский БТА Банк, ранее владевший 20,28% акций Национальной акционерной страховой компании Оранта, сократил свой пакет акций до 0%.
Об этом сообщается в системе раскрытия информации НКЦБФР.
При этом доля акций компании ООО НС-Финанс бизнесмена Александра Ярославского в НАСК Оранта увеличилась до 72,39% с 50,1%.
Ранее НС-Финанс сообщила о заключении 13 декабря 2021 года договора купли-продажи, по результатам выполнения которого она стала владельцем контрольного пакета Оранты в размере 50,0035% акций.
После этого НС-Финанс направила публичное предложение о приобретении акций у всех владельцев акций страховщика по 1,05 грн за акцию. Покупку акций от имени компании осуществляет ООО ДМ БРОК.
Напомним, в конце декабря 2021 года НС-Финанс сообщила об увеличении своей доли до более 72%.
Впервые Ярославский купил долю страховой компании Оранта в ноябре 2020 года, приобретя 9,81% акций.
НАСК Оранта является правопреемником Укргосстраха, основанного 25 ноября 1921 года. В 1993 году Укргосстрах был преобразован, его основателем со стороны государства выступил Фонд госимущества Украины. В 2007 году ФГИ продал последний пакет акций, находящийся в госсобственности.
Оранта осуществляет свою деятельность на основании 33 лицензий: 15 обязательных и 18 добровольных видов страхования.
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