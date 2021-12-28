0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 53 0

Штаты утвердили дополнительную оборонную помощь Украине на $200 миллионов - CNN

Штаты утвердили дополнительную оборонную помощь Украине на $200 миллионов - CNN

Администрация США в течение последнего месяца негласно реализовала процедуру утверждения и согласования в Конгрессе дополнительных $ 200 млн военной поддержки для Украины.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на четыре источника, знакомых с вопросом.

«Администрация Байдена в конце декабря негласно санкционировала выделение дополнительных $ 200 миллионов в сфере безопасности для Украины», — указывается в публикации.

При этом уточняется, что пакет новой поддержки позволяет передать Украине такую же оборонную продукцию, которую США предоставляли в прошлом, в том числе летальное вооружение. В частности, речь идет о стрелковом оружии и боеприпасах, а также средствах связи, медицинском оборудовании, запасных частях и другой помощи. Решение было утверждено лишь за несколько недель до того, как США и Россия начали переговоры по ситуации безопасности в Европе.

По словам двух источников CNN, администрация Байдена в начале января уведомила Конгресс об утверждении новой помощи Украине, что необходимо было осуществить по процедуре. Причем это также было сделано негласно, отмечается в сообщении.

Анонимные чиновники добавили, что на доставку выделенной помощи понадобится определенное время.

По материалам Укринформ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.