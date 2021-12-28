Штаты утвердили дополнительную оборонную помощь Украине на $200 миллионов - CNN

Администрация США в течение последнего месяца негласно реализовала процедуру утверждения и согласования в Конгрессе дополнительных $ 200 млн военной поддержки для Украины.
Об этом сообщает CNN со ссылкой на четыре источника, знакомых с вопросом.
«Администрация Байдена в конце декабря негласно санкционировала выделение дополнительных $ 200 миллионов в сфере безопасности для Украины», — указывается в публикации.
При этом уточняется, что пакет новой поддержки позволяет передать Украине такую же оборонную продукцию, которую США предоставляли в прошлом, в том числе летальное вооружение. В частности, речь идет о стрелковом оружии и боеприпасах, а также средствах связи, медицинском оборудовании, запасных частях и другой помощи. Решение было утверждено лишь за несколько недель до того, как США и Россия начали переговоры по ситуации безопасности в Европе.
По словам двух источников CNN, администрация Байдена в начале января уведомила Конгресс об утверждении новой помощи Украине, что необходимо было осуществить по процедуре. Причем это также было сделано негласно, отмечается в сообщении.
Анонимные чиновники добавили, что на доставку выделенной помощи понадобится определенное время.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Куда переезжают ИТ-специалисты внутри страныВчера, 16:01 - 3863 10
Бизнес Казахстана оценил убытки из-за «газовых» протестовВчера, 11:16 - 668 5
Сколько стоит новое жилье в пригороде Киева (инфографика)Вчера, 14:03 - 3357 3
Украина может получить последний транш МВФ в июне 2022 годаВчера, 10:48 - 411 3
Как события в Казахстане изменят цены на электроэнергию и газ в Украине — прогноз экспертовВчера, 21:02 - 1169 2
Куда переезжают ИТ-специалисты внутри страныВчера, 16:01 - 3863 10
Сколько стоит новое жилье в пригороде Киева (инфографика)Вчера, 14:03 - 3357 3
Украина в 2022 году вернет кредиторам 550 млрд гривен. Названы пиковые месяцы платежейВчера, 13:01 - 2462
Украина вслед за ЕС сократит срок действия сертификатов о вакцинацииВчера, 15:02 - 1493 1
Сколько Google платит своим разработчикам и другим специалистамВчера, 13:31 - 1287
В Финляндии создали молекулу, способную защитить от коронавирусаВчера, 16:39 - 161
Японские ученые убеждают, что разработали «пожизненную вакцину» против коронавируса08.01.2022, 10:33 - 947 1
В Японии изобрели телевизор, который способен передать вкус еды — его придется облизывать (фото)30.12.2021, 10:30 - 948 3
«Антонов» презентовал первый серийный самолет Ан-178 (фото)28.12.2021, 15:10 - 2144 14
Разработан революционный транзистор из германия: позволит создавать сверхумные компьютеры25.12.2021, 10:33 - 2850 11