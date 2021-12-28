Штаты утвердили дополнительную оборонную помощь Украине на $200 миллионов - CNN

Администрация США в течение последнего месяца негласно реализовала процедуру утверждения и согласования в Конгрессе дополнительных $ 200 млн военной поддержки для Украины.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на четыре источника, знакомых с вопросом.

«Администрация Байдена в конце декабря негласно санкционировала выделение дополнительных $ 200 миллионов в сфере безопасности для Украины», — указывается в публикации.

При этом уточняется, что пакет новой поддержки позволяет передать Украине такую же оборонную продукцию, которую США предоставляли в прошлом, в том числе летальное вооружение. В частности, речь идет о стрелковом оружии и боеприпасах, а также средствах связи, медицинском оборудовании, запасных частях и другой помощи. Решение было утверждено лишь за несколько недель до того, как США и Россия начали переговоры по ситуации безопасности в Европе.

По словам двух источников CNN, администрация Байдена в начале января уведомила Конгресс об утверждении новой помощи Украине, что необходимо было осуществить по процедуре. Причем это также было сделано негласно, отмечается в сообщении.

Анонимные чиновники добавили, что на доставку выделенной помощи понадобится определенное время.