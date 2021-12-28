Межбанк: большинство факторов пока работают против гривны

Торги на валютном межбанке во вторник пройдут очень динамично. Все клиенты уже отошли от праздников и вошли в привычный деловой ритм. А значит, новые цели и задачи финансовым директорам компаний уже поставлены, и клиенты готовы активно работать с валютой.

Большинство факторов, влияющих на поведение рынка пока работают против гривны. В первую очередь за счет роста спроса на валюту со стороны крупных ритейлерских сетей, накопивших гривну на счетах за счет торговли в новогодние дни и за счет импортеров энергоносителей. У них прибавилось работы – в Украину пришел реальный снег и морозы, а значит, спрос на энергоресурсы только растет.

Все это приведет к увеличению объемов торгов и по расчетам Finance.ua, объем операций 11 января на межбанке составит не менее $170-220 млн при заключении до 530-640 сделок. Давление на курс гривны сохранится.

Определенную интригу сегодня представляет аукцион Минфина Украины по размещению ОВГЗ. Напомним, что в период с 10 по 14 января должны быть выплачены проценты по нескольким выпускам гривневых ОВГЗ, а 13-го числа погашены долларовые облигации на сумму почти $177 млн и проценты по другому валютному выпуску. Суммы значительные. И от того, как распорядятся этими деньгами инвесторы, во многом будет зависеть поведение ресурсного и валютного межбанков. Особенно, если иностранцы начнут снова покупать валюту на межбанке за счет гривны, полученной от предыдущих погашений ОВГЗ. Также они станут активнее работать и на вторичном рынке.

Чиновники уверены, что большинство этих средств вернется в бюджет в виде новых покупок гривневых, а затем и долларовых облигаций на этом и следующих аукционах. Пока же 11 января чиновники хотят разместить ОВГЗ в гривне без ограничений по сумме на 105, 371, 462, 763, 1022 и 1582 дня.

По нашему прогнозу, 11-го числа Минфин сможет разместить гривневые ОВГЗ с доходностью от 10,70% до 13,25 % годовых, в зависимости от их сроков. А общий объем продажи на аукционе всех серий облигаций составит от 6,7 млрд до 9,2 млрд гривен.

Несмотря на то, что нерезиденты уже вернулись на рынок после отдыха, ведущую роль среди покупателей сегодня будут играть местные госбанки и банки с частным украинским капиталом. Особенно по коротким бумагам в гривне со сроком погашения через 105 дней. А вот иностранцы надеются на новое скорое повышение учетной ставки Нацбанком и предпочитают выжидать, сохраняя общий свой портфель украинских облигаций в пределах 90-94 млрд гривен в эквиваленте.

Нацбанк постарается в ход торгов не вмешиваться, что ему удалось сделать вчера, но по нашим данным, сегодня на рынок выйдет несколько крупных покупателей валюты. А значит, возникнут перекосы спроса и предложения по валюте, которые возможно и придется закрывать регулятору через интервенции.

Курсы межбанка, по прогнозу Finance.ua, 11 января будут в пределах: доллар — коридор 27,40- 27,60 грн, евро — коридор 31,05 – 31,30 грн.

На наличном рынке ценники в обменниках финкомпаний и банков будут находиться в пределах:

Доллар: коридор покупок и продаж 27,20 – 27,70 грн при спреде в обменниках финкомпаний около 15-20 коп, а в кассах банков – до 20-25 коп.

Евро: в банках коридор от 30,75 до 31,35 грн при спреде в 20-25 коп, а в обменниках финкомпаний — в пределах коридора от 30,85 до 31,25 грн при спреде до 25 копеек.

Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 27,51 / 27,53

евро – 31,07 / 31,09

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