В Украине ввели новые правила по контролю за работой банковских групп

Национальный банк Украины (НБУ) изменил отдельные требования по регулированию деятельности банковских групп.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Новые правила предусматривают право ответственного лица банковской группы при составлении консолидированной отчетности не учитывать отчетность участников банковской группы (кроме банков), которые оказывают несущественное влияние на деятельность банков-участников.

Также введено требование расчета операционного риска кредитно-инвестиционной подгруппы банковской группы для его учета при расчете достаточности капитала кредитно-инвестиционной подгруппы и банковской группы.

По информации НБУ, такой расчет будет производиться согласно требованиям Положения о порядке определения банками Украины минимального размера операционного риска с применением тестового режима и поэтапного его учета при определении достаточности капитала:

50% – с 29 декабря 2023 года,