В Украине ввели новые правила по контролю за работой банковских групп

Национальный банк Украины (НБУ) изменил отдельные требования по регулированию деятельности банковских групп.
Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Новые правила предусматривают право ответственного лица банковской группы при составлении консолидированной отчетности не учитывать отчетность участников банковской группы (кроме банков), которые оказывают несущественное влияние на деятельность банков-участников.
Также введено требование расчета операционного риска кредитно-инвестиционной подгруппы банковской группы для его учета при расчете достаточности капитала кредитно-инвестиционной подгруппы и банковской группы.
По информации НБУ, такой расчет будет производиться согласно требованиям Положения о порядке определения банками Украины минимального размера операционного риска с применением тестового режима и поэтапного его учета при определении достаточности капитала:
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