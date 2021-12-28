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Правоохранителям повысят зарплаты с февраля 2022 года

Правоохранителям повысят зарплаты с февраля 2022 года

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский анонсировал повышение зарплат правоохранителям с февраля 2022 года. Из них 1 млрд гривен получит Национальная полиция.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра внутренних дел Украины Дениса Монастырского в Facebook.

По словам министра, из-за того, что в бюджетах на последние два года не было заложено средств на повышение денежного довольствия, а доплаты происходили точечно, за счет ковидного фонда, в госбюджете на 2022 год предусматривается повышение зарплаты правоохранителям.

«Президент поручил правительству увеличить зарплаты работникам системы МВД всех категорий на 10% уже с 1 февраля», — написал Денис Монастырский.

Он отметил, что повышение выплат касается не только полицейских, но и спасателей, пограничников, нацгвардейцев, работников миграционной службы.

«Отметим, средства для такого повышения заработных плат нам удалось получить благодаря спецоперации „Акциз“. Она по моему поручению начата против нелегальной реализации подакцизных товаров с 1 ноября прошлого года», — уточнил глава МВД.

Он добавил, что за ноябрь-декабрь 2021 это обеспечило поступление дополнительных 2,3 млрд гривен.

По материалам РБК-Украина
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