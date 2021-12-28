Нацбанк рассказал о раскрытии банковской тайны

В 2021 году Национальный банк предоставил доступ к вещам и документам в рамках расследования уголовных правонарушений в банковской сфере 123 раза.
По данным НБУ, предоставление доступа происходило по инициативе:
В целом во II полугодии 2021 года Нацбанк предоставлял доступ к вещам и документам в рамках расследования уголовных правонарушений в банковской сфере 66 раз.
Активнее всего в 2021 году НБУ сотрудничал с Нацполицией.
В III квартале прошлого года Нацбанк предоставил правоохранителям доступ к вещам и документам 30 раз.
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