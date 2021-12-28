Нацбанк рассказал о раскрытии банковской тайны

В 2021 году Национальный банк предоставил доступ к вещам и документам в рамках расследования уголовных правонарушений в банковской сфере 123 раза.

По данным НБУ, предоставление доступа происходило по инициативе:

Прокуратуры – 6 раз;

Национальной полиции – 56 раз;

Службы безопасности Украины – 11 раз;

Государственной фискальной службы – 14 раз;

Национального антикоррупционного бюро – 9 раз;

Государственного бюро расследования – 27 раз.

В целом во II полугодии 2021 года Нацбанк предоставлял доступ к вещам и документам в рамках расследования уголовных правонарушений в банковской сфере 66 раз.

Активнее всего в 2021 году НБУ сотрудничал с Нацполицией.

В III квартале прошлого года Нацбанк предоставил правоохранителям доступ к вещам и документам 30 раз.