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Нацбанк рассказал о раскрытии банковской тайны

Нацбанк рассказал о раскрытии банковской тайны

В 2021 году Национальный банк предоставил доступ к вещам и документам в рамках расследования уголовных правонарушений в банковской сфере 123 раза.

По данным НБУ, предоставление доступа происходило по инициативе:

  • Прокуратуры – 6 раз;
  • Национальной полиции – 56 раз;
  • Службы безопасности Украины – 11 раз;
  • Государственной фискальной службы – 14 раз;
  • Национального антикоррупционного бюро – 9 раз;
  • Государственного бюро расследования – 27 раз.

В целом во II полугодии 2021 года Нацбанк предоставлял доступ к вещам и документам в рамках расследования уголовных правонарушений в банковской сфере 66 раз.

Активнее всего в 2021 году НБУ сотрудничал с Нацполицией.

В III квартале прошлого года Нацбанк предоставил правоохранителям доступ к вещам и документам 30 раз.

По материалам Финансовый клуб
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